Новости

Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
Как "Яндекс.Такси" борется с агрессивной ездой и усталостью водителей 18:08
24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 19:07
Рубрика: Власть

МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии

Текст: Александр Ленин

Россия примет ответные меры на размещение американской радиолокационной станции (РЛС) на территории норвежского Вардё. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, обеспокоенность Москвы вызывает близость расположения станции к российским границам. Захарова подчеркнула, что станция "Глобус-2" находится всего в 50 километрах от российской территории и обслуживается военной разведкой Норвегии.

Дружелюбную белуху в Норвегии назвали "российским шпионом"
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Норвежец Фруде Берг получил 14 лет за шпионаж

"Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция", - отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключила, что РЛС будет задействоваться в первую очередь для слежения за российской территорией.

"Очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Соответственно, исходим из того, что будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - подытожила Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России