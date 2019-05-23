МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии

Россия примет ответные меры на размещение американской радиолокационной станции (РЛС) на территории норвежского Вардё. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, обеспокоенность Москвы вызывает близость расположения станции к российским границам. Захарова подчеркнула, что станция "Глобус-2" находится всего в 50 километрах от российской территории и обслуживается военной разведкой Норвегии.

"Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция", - отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключила, что РЛС будет задействоваться в первую очередь для слежения за российской территорией.

"Очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Соответственно, исходим из того, что будут предприняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - подытожила Мария Захарова.