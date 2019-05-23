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23.05.2019 18:40
Рубрика: Власть

МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил

Текст: Александр Ленин

Москва возмущена словами депутата нижней палаты парламента Японии Ходаки Маруямы, который во время поездки в рамках безвизовых обменов на южные Курилы высказался за силовой вариант возврата островов под юрисдикцию Токио.

"Мне кажется, на это высказывание все обратили внимание. Конечно, мы возмущены подобной риторикой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Вместе с тем дипломат в положительном ключе оценила реакцию представителей японских политических партий, которые осудили своего коллегу и призвали депутата уйти в отставку. "Эта реакция японской стороны вселяет надежду на лучшее, мы рассчитываем, что при рассмотрении проекта парламентской резолюции с рекомендацией указанному политику покинуть депутатское кресло… будет дана бескомпромиссная оценка подобной провокационной выходки", - подытожила она.

Ранее представители руководства японской оппозиционной партии "Исин-но кай" посетили посольство РФ в Токио, где передали извинения главе российской дипмиссии Михаилу Галузину за слова бывшего члена политической силы Ходаки Маруямы о военном захвате южных Курильских островов.

С российским дипломатом, в частности, беседовали генеральный секретарь "Исин-но кай" Нобуюки Баба и сопредседатель партии Тараносукэ Катаяма. Они подчеркнули, что слова их бывшего коллеги "никак не отражают образ мысли партии и отношение к России".

"Исходим из того, что российско-японские отношения поступательно развиваются благодаря диалогу лидеров наших стран и в соответствии с волей двух народов. Считаем, что действия, подобные высказываниям упомянутого персонажа, не смогут повернуть развитие наших связей вспять", - заявил Михаил Галузин.

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Напомним, что японский депутат Ходаки Маруяма сопровождал группу японских граждан в поездке в рамках безвизового обмена на остров Кунашир. На обратном пути за ужином политик, как он позже сам признался, не рассчитал с алкоголем и стал вести разговоры о силовом захвате Курил. Он всячески пытался призвать японскую делегацию высказаться о целесообразности завоевании территорий. Позже Маруяма признал свою ошибку, принес публичные извинения и попросил исключить его из рядов партии.

Действия депутата осудили в правительстве Японии. Генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга напомнил, что решение территориальных вопросов необходимо решать только дипломатическим путем. Шесть оппозиционных партий Японии 17 мая приняли решение коллективно вынести на рассмотрение нижней палаты парламента заявление о необходимости добровольной отставки депутата Ходака Маруямы.

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