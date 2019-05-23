МИД отметил заказной характер скандала вокруг экс-вице-канцлера Австрии

Раскручивание скандала вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может иметь заказной характер. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности, - я их назвала, речь идет о постоянной увязке с Россией", - отметила она.

Дипломат усомнилась, что немецкая пресса получила бросившие тень на австрийского политика сведения в результате журналистского расследования и указала на возможную попытку манипулировать общественным сознанием.

Накануне выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали провокационное видео. На представленных кадрах вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с девушкой, якобы представительницей России, которая обещала ему помочь в приобретении медиаактивов для последующего влияния на выборы.

Штрахе под давлением общественности и обстоятельств был вынужден подать в отставку. Канцлер страны Себастьян Курц назначил досрочные выборы в парламент.

Ранее на Смоленской площади назвали произошедшее в Австрии нечистоплотными методами борьбы с Москвой. "Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", - прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.