МИД отметил заказной характер скандала вокруг экс-вице-канцлера Австрии

Новости

В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 20:43
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 20:27
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 20:20
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 20:10
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 19:55
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 19:52
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 19:47
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 19:41
Филарет отказался выполнять условия томоса 19:32
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 19:26

МИД отметил заказной характер скандала вокруг экс-вице-канцлера Австрии

Текст: Александр Ленин

Раскручивание скандала вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может иметь заказной характер. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности, - я их назвала, речь идет о постоянной увязке с Россией", - отметила она.

Фото: Vesti.ru
В скандале с вице-канцлером Австрии замешана гражданка Латвии, а не РФ

Дипломат усомнилась, что немецкая пресса получила бросившие тень на австрийского политика сведения в результате журналистского расследования и указала на возможную попытку манипулировать общественным сознанием.

Накануне выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали провокационное видео. На представленных кадрах вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с девушкой, якобы представительницей России, которая обещала ему помочь в приобретении медиаактивов для последующего влияния на выборы.

Штрахе под давлением общественности и обстоятельств был вынужден подать в отставку. Канцлер страны Себастьян Курц назначил досрочные выборы в парламент.

Ранее на Смоленской площади назвали произошедшее в Австрии нечистоплотными методами борьбы с Москвой. "Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", - прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России