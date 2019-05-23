Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Министерство торговли США внесло Венесуэлу в группу стран, продажа которым американской продукции, в том числе и двойного назначения, представляет угрозу для национальной безопасности. Уведомление об этом было в среду опубликовано в Федеральном реестре.

В документе отмечается, что в правила экспортного контроля внесены изменения, которые исключают Венесуэлу из группы стран B (с благоприятными условиями для экспорта) и переносят ее в группу стран D:1 (представляющие угрозу для нацбезопасности).

По данным Вашингтона, эти изменения "отражают текущие проблемы национальной безопасности, связанные с Венесуэлой, например, ввод иностранных военнослужащих и оборудования в республику", и направлены на повышение уровня национальной безопасности США.

Кроме того, Венесуэла теперь включена в группу D:2-4, в которую внесены государства, чьи разработки в сфере ядерного, химического и биологического оружия, а также ракетных технологий вызывают обеспокоенность США, пишет ТАСС.

Внесение Венесуэлы в эти группы означает, что экспорт и реэкспорт, а также поставки в пределах этой страны будут недопустимыми для продукции, связанной с обеспечением национальной безопасности.