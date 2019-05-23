Минтранс сократит прием иностранных пилотов

Минтранс РФ планирует вдвое сократить квоту российских авиакомпаний на прием иностранных пилотов. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий авиацию.

По словам замминистра, руководство ведомства пришло к выводу, что в большой квоте на иностранных пилотов нет необходимости: ежегодно вместо нынешних 210 зарубежных специалистов достаточно будет принимать до 100 человек. Он добавил, что этот вариант решения проблемы уже согласован "с причастными структурами - с министерством труда и с профсоюзами".

Иностранцы работают пилотами в России с 2014 года, когда российские авиакомпании получили право принимать их на должности командиров воздушных судов (КВС). Эта мера была вынужденной из-за дефицита командиров в гражданской авиации. Но теперь в Минтрансе уверяют, что ситуация изменилась, и нынешняя квота "не выбирается". Реально, по данным ведомства, сегодня должности командиров воздушных судов замещают всего около 30 иностранцев.

Одновременно в гражданской авиации говорят, что отечественным авиакомпаниям остро не хватает высококвалифицированных летчиков, особенно на должности КВС. Президент Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин говорит: "В настоящее время пилотов готовят - коммерческих пилотов, подчеркну, которых используют авиакомпании, занимающиеся коммерческими воздушными перевозками, - только два высших учебных заведения в стране - это Ульяновск и Питер, у них есть соответствующие филиалы. А частный бизнес фактически не допущен до подготовки пилотов, хотя это, с моей точки зрения, абсолютно неестественная ситуация. Есть проблема и с тем, кого выпускают учебные заведения: они не готовы занять даже место второго пилота на современных самолетах - Boeing, Airbus, Superjet. Поэтому авиакомпаниям приходится тратить достаточно серьезные средства для доучивания этих пилотов до кондиции…”.

Проблема комплектования авиакомпаний высококвалифицированными летчиками, по словам самих авиаторов, усугубляется и относительно низкой оплатой труда пилотов. В профильных СМИ называются такие цифры: среднемесячная зарплата пилота в ведущей авиакомпании РФ составляет 650 тысяч рублей в месяц - для командиров дальнемагистральных лайнеров. А в среднем по России летчики зарабатывают около $3 тысяч. В Беларуси цифры несколько выше - командир Boeing зарабатывает $7-8 тысяч в месяц. Зато Lufthansa предлагает пилотам от $12 до $32 тысяч - в зависимости от квалификации и опыта, и даже главный китайский авиаперевозчик China Southern платит командирам судов от $26 до $29 тысяч.

Но тогда возникает вопрос: если за рубежом России летчики зарабатывают значительно больше нашего, то какие же иностранные специалисты претендуют на места за штурвалами российских авиалайнеров?