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23.05.2019 19:05
Рубрика: Экономика

Минтранс сократит прием иностранных пилотов

Текст: Александр Проценко
Минтранс РФ планирует вдвое сократить квоту российских авиакомпаний на прием иностранных пилотов. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий авиацию.

По словам замминистра, руководство ведомства пришло к выводу, что в большой квоте на иностранных пилотов нет необходимости: ежегодно вместо нынешних 210 зарубежных специалистов достаточно будет принимать до 100 человек. Он добавил, что этот вариант решения проблемы уже согласован "с причастными структурами - с министерством труда и с профсоюзами".

Иностранцы работают пилотами в России с 2014 года, когда российские авиакомпании получили право принимать их на должности командиров воздушных судов (КВС). Эта мера была вынужденной из-за дефицита командиров в гражданской авиации. Но теперь в Минтрансе уверяют, что ситуация изменилась, и нынешняя квота "не выбирается". Реально, по данным ведомства, сегодня должности командиров воздушных судов замещают всего около 30 иностранцев.

Фото: iStock
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Одновременно в гражданской авиации говорят, что отечественным авиакомпаниям остро не хватает высококвалифицированных летчиков, особенно на должности КВС. Президент Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин говорит: "В настоящее время пилотов готовят - коммерческих пилотов, подчеркну, которых используют авиакомпании, занимающиеся коммерческими воздушными перевозками, - только два высших учебных заведения в стране - это Ульяновск и Питер, у них есть соответствующие филиалы. А частный бизнес фактически не допущен до подготовки пилотов, хотя это, с моей точки зрения, абсолютно неестественная ситуация. Есть проблема и с тем, кого выпускают учебные заведения: они не готовы занять даже место второго пилота на современных самолетах - Boeing, Airbus, Superjet. Поэтому авиакомпаниям приходится тратить достаточно серьезные средства для доучивания этих пилотов до кондиции…”.

Проблема комплектования авиакомпаний высококвалифицированными летчиками, по словам самих авиаторов, усугубляется и относительно низкой оплатой труда пилотов. В профильных СМИ называются такие цифры: среднемесячная зарплата пилота в ведущей авиакомпании РФ составляет 650 тысяч рублей в месяц - для командиров дальнемагистральных лайнеров. А в среднем по России летчики зарабатывают около $3 тысяч. В Беларуси цифры несколько выше - командир Boeing зарабатывает $7-8 тысяч в месяц. Зато Lufthansa предлагает пилотам от $12 до $32 тысяч - в зависимости от квалификации и опыта, и даже главный китайский авиаперевозчик China Southern платит командирам судов от $26 до $29 тысяч.

Но тогда возникает вопрос: если за рубежом России летчики зарабатывают значительно больше нашего, то какие же иностранные специалисты претендуют на места за штурвалами российских авиалайнеров?

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс
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