МОК решил сохранить бокс в программе Игр-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить бокс в программе Олимпиады-2020, которая пройдет в японском Токио. Правда, с одной оговоркой. Организацией соответствующего турнира будет заниматься не Международная ассоциация бокса (АИБА), а сам МОК.

Напомним, 30 ноября прошлого года МОК, уставший от финансовых, антидопинговых и управленческих неурядиц в АИБА, пригрозил провести Игры-2020 без бокса. В итоге на такой кардинальный шаг Международный олимпийский комитет не отважился. Однако к АИБА доверия по-прежнему нет. Проведение боксерского турнира в Токио и отбора к нему поручено специальной группе под руководством президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. "Хотим,чтобы спортсмены поехали в Токио, а AИБА ощутила последствия своих действий", - объяснил решение МОК его президент Томас Бах.