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23.05.2019 19:20
Рубрика: Спорт

Остались в ринге

МОК решил сохранить бокс в программе Игр-2020
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить бокс в программе Олимпиады-2020, которая пройдет в японском Токио. Правда, с одной оговоркой. Организацией соответствующего турнира будет заниматься не Международная ассоциация бокса (АИБА), а сам МОК.
Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024

Напомним, 30 ноября прошлого года МОК, уставший от финансовых, антидопинговых и управленческих неурядиц в АИБА, пригрозил провести Игры-2020 без бокса. В итоге на такой кардинальный шаг Международный олимпийский комитет не отважился. Однако к АИБА доверия по-прежнему нет. Проведение боксерского турнира в Токио и отбора к нему поручено специальной группе под руководством президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. "Хотим,чтобы спортсмены поехали в Токио, а AИБА ощутила последствия своих действий", - объяснил решение МОК его президент Томас Бах.

Спорт Бокс Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада-2020
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