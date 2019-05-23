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23.05.2019 01:17
Рубрика: Общество

Клик закона

Молодые правоведы представят цифровые проекты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)
Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России проведет Международную школу-практикум молодых ученых-юристов на тему "Право перед вызовами технологической революции".

Недавно министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что в самое ближайшее время в юриспруденции начнут активно внедрять системы искусственного интеллекта.

Фото: iStock
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"Многие элементы сегодняшнего юридического дела будут заменяться машинами, - сказал Александр Коновалов. - Сегодня всерьез говорят о том, что тексты новых законов должны быть машиночитаемыми, чтобы компьютер мог распознавать их сам и использовать без постороннего участия, то есть без человека. Это реалия сегодняшнего дня и самого ближайшего времени".

При этом, как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, искусственный интеллект не способен полностью заменить специалистов в области юриспруденции. Машины могут выполнять только работу по четким алгоритмам. Машины будут брать на себя техническую составляющую, творческая часть работы юриста останется за человеком.

В рамках школы-практикума молодые ученые-юристы представят свои наработки в сфере цифрового права. Среди ключевых вопросов сегодня - как защитить права конкретного человека, и в первую очередь его право на частную жизнь.

Фото: РИА Новости
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Отдельная тема - разумное потребление. Прогресс делает нашу жизнь удобнее, но зачастую губит природу, так что сегодняшние выгоды получаются за счет будущих поколений. Правоведы считают, что пора переходить к разумному потреблению, при котором особое внимание уделяется соблюдению прав человека, защите окружающей среды и животных.

В мероприятиях школы ежегодно принимают участие более 600 молодых ученых-юристов из России, государств ближнего и дальнего зарубежья. Основными докладчиками, руководителями секционных заседаний традиционно выступают ведущие российские и зарубежные ученые, представители государственных органов и профессиональных сообществ.

В первую очередь обучение ориентировано на совместный научный поиск и осмысление тех масштабных процессов, которые сейчас происходят в праве под влиянием новых технологий. В частности, юристы изучают последствия широкого внедрения технологических инноваций в различные сферы общественной жизни, а также в деятельность государственных и общественных институтов.

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