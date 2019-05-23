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Рубрика: Спорт

Расширения не будет

На чемпионате мира в Катаре в 2022 году сыграют 32 команды
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи расширения числа участников предстоящего чемпионата мира в Катаре, сообщается на сайте организации.
Фото: depositphotos.com
На стадионах Катара к ЧМ-2022 появится уникальное покрытие

В финальной стадии турнира сыграют 32 команды, а не 48. В связи с тем, что формат соревнований не претерпел изменений, ФИФА также отказалась от намерения провести несколько встреч первенства планеты за пределами Катара.

Таким образом следующий чемпионат мира станет последним в истории, в котором примут участие 32 команды. Начиная с ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США, бороться за главный футбольный трофей будут 48 сборных.

В финальном турнире ЧМ-2026 будут 16 групп по три участника в каждой из них. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В целом, количество матчей первенства планеты увеличится с 64 до 80.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации ФИФА Чемпионат мира по футболу в Катаре
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