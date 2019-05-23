На Первом канале 2 июня состоится премьера сериала "Ярмарка тщеславия"

Премьера сериала "Ярмарка тщеславия", Первый канал, 2 июня, 23.40

Британо-американский мини-сериал "Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair) вышел на экраны в 2018 году с легкой подачи автора сценария Гвинет Хьюз, адаптировавшей классический роман Уильяма Мейкписа Теккерея. Действие "Ярмарки тщеславия" развивается на фоне наполеоновских войн. Бекки Шарп (в этой роли - звезда сериала "Мотель Бейтсов" Оливия Кук) пытается вырваться из нищеты и вознестись на самую верхушку английского общества. История "подлости, преступления, веселья, страсти, обольщения, смеха, измены, борьбы и танца" позволяет Бекки - женщине, разбивавшей сердца и упускавшей состояния, очутиться при дворе Георга IV.

Впервые история Бекки Шарп, рассказанная в романе Теккерея, была опубликована в британском журнале Punch в 1848 году.

Режиссером всех 7 эпизодов стал Джеймс Стронг ("Юнайтед. Мюнхенская трагедия"). Джонни Флинн ("Однажды в Нью-Йорке", "Зверь") перевоплотится в Уильяма Доббина, роль капитана Роудона Кроули примерит на себя актер, знакомый многим по фильму "Убийство в Восточном экспрессе", Том Бейтман. Мисс Матильду Кроули играет Фрэнсис де ла Тур. Звезда сериала "Доктор Мартин" исполняет роль сэра Пита Кроули. Английский комик Майкл Пэйлин играет самого Теккерея.

Сюжет переносит зрителей в начало XIX века. Европу сотрясают кровопролитные наполеоновские военные кампании. В центре повествования история двух девушек. Ребекка Шарп (Оливия Кук) выросла в бедной семье. Ее мать была танцовщицей, а отец неудачливым художником, страдающим алкоголизмом. Бекки теряет родителей и оказывается в еще более бедственном положении, чем раньше. От родителей она унаследовала лишь привлекательную внешность. Девушка-сирота зарабатывает себе на жизнь, преподавая французский язык в пансионе, где живет и учится. Эмилия, напротив, привыкла к роскоши и достатку. Она из семьи преуспевающего бизнесмена, у нее предостаточно денег и поклонников. С Бекки их связывают дружеские отношения, несмотря на разницу социальных статусов. По окончании пансиона Эмилия рассчитывает выйти замуж за богатого наследника, офицера Джорджа Осборна. А Бекки находит работу горничной...

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