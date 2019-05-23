На Украине стартовала кампания по выборам в Верховную раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила, что с четверга в стране стартовала кампания по выборам в новый парламент. Однако вопреки пожеланиям президента Владимира Зеленского пройдет она по старым правилам. А ее итоги не гарантируют национальному лидеру, что партия "Слуга народа" при всей телераскрученности получит большинство в Верховной раде.

Решительность, с которой Зеленский приступил к разрушению прежних бюрократических структур, поражает КВНовским задором и бескомпромиссностью. Одна за другой ключевые фигуры прежней администрации подают в отставку, большинство министров за исключением наиболее одиозных готовы освободить места для своих приемников, силовики проявляют чудеса лояльности в отношении нового лидера. А тот расставляет на ключевые посты своих коллег по телепроектам, друзей юности и тех, от чьих кандидатур он по разным причинам не может отказаться. Тем не менее процесс формирования будущей правящей элиты внешне напоминает подход "с бору по сосенке" и не выглядит упорядоченным. Кадровая скамейка Зеленского коротка, а его предвыборные обещания выдвинуть с помощью конкурсов на руководящие должности людей из народа на данном этапе оказались невыполнимыми.

Заявление президента о роспуске Рады, сделанное в день инаугурации, при безусловно достигнутом популистском эффекте, с точки зрения реальной политики было весьма рискованным. Особенно если принять во внимание царившие в последние дни настроения в парламенте, который делал все от него зависящее, чтобы избежать досрочного роспуска. Так что шаги Зеленского, как ни в чем не бывало, внесшего на рассмотрение депутатов множество выгодных его партии поправок в выборную процедуру, с самого начала были обречены на провал. Вряд ли этого не понимал сам новоизбранный глава государства. Но предпочел доиграть шахматную партию до конца. Итак Зеленский предложил народным избранникам, обладающим, по его словам, чрезвычайно низким уровнем доверия со стороны населения, отказаться от выборов по одномандатным округам и при этом снизить до трех процентов проходной барьер для партий. Если бы депутаты поддержали такую инициативу, это неизбежно привело бы к появлению в парламенте множества новых политических сил и размыванию электората старых. Рада с интересом изучила предложения президента, чтобы потом демонстративно отказаться поставить их на голосование. Таким образом, назначенные Зеленским выборы пройдут по старой схеме, с традиционным голосованием в мажоритарных округах. В них, собственно, и развернется борьба за симпатии избирателя, причем не очевидно, что на этой "поляне" свежевброшенная в украинское политическое поле партия Зеленского повторит электоральный успех своего лидера.

Во-первых, в отличие от уже прижившихся на Украине партий "Слуга народа" не обладает необходимой для избирательной кампании организационной структурой. А ее лидер - президент Украины - вряд ли найдет в предстоящие два месяца достаточно времени для агитации за однопартийцев.

Во-вторых, кроме цепляющих за душу популистских лозунгов о борьбе с коррупцией и перестройке госмеханизма у партии Зеленского нет долгосрочной программы. Так что расчет "Слуги народа" заключается в том, что люди будут голосовать за партию сердцем и не станут задавать ее представителям на местах трудных вопросов. Но на практике все может сложиться иначе.

Расчет партии "Слуга народа" заключается в том, что люди будут голосовать за нее сердцем и не станут задавать сложных вопросов

В-третьих, как заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, противники Зеленского "хотят за гречку купить места в будущем парламенте". Однако сколько бы Зеленский с партнерами ни клеймил политическую коррупцию на Украине, поменять ситуацию в предстоящие до голосования два месяца они не смогут и пресловутая "гречка" может сыграть свою роль в ходе выборов.

Наконец, уже очевидно, что окружение украинского президента до голосования будет втянуто в юридические баталии по поводу законности указа Зеленского о роспуске парламента. Соответствующий иск уже поступил в Верховный суд от общественной организации "Спильна справа". Найдутся и другие партии, рассчитывающие использовать судебную площадку для пиара независимо от конечного результата. На сайте главы государства в четверг уже появилась петиция, которая призывает к отставке Зеленского за невыполнение им содержательных обещаний народу.

В интервью французской газете "Монд" украинский политолог Вадим Омельченко утверждал, что причиной успеха Зеленского на выборах стал его отказ от образа классического политика и "вживание" в образ вымышленного персонажа из телесериала "Слуга народа". Это позволило Зеленскому стать популистом высокого полета. Однако в предстоящие два месяца до выборов в Раду новому президенту предстоит решать не вымышленные, реальные проблемы Украины, чтобы избежать масштабного разочарования потенциальных избирателей. Пока же берущая начало из телесериала партия "Слуга народа" выглядит, по оценке Омельченко, "пустой оболочкой, просто фирменным знаком". Ее кандидатов сметут традиционные партии, если Зеленскому от логики протестного голосования не удастся перейти к реформам для повышения уровня жизни населения. А в этих вопросах успехов у нового украинского лидера, прямо скажем, не будет густо. Вот и миссия МВФ, приезжавшая на днях для оценки экономической ситуации на Украине, досрочно покинула Незалежную без каких-либо комментариев по поводу дальнейшего финансирования страны. На эти щекотливые темы в Киеве просто не с кем оказалось всерьез разговаривать - старая команда сидит на чемоданах, а в окружении нового президента делают противоречивые заявления по поводу будущего сотрудничества с Миссией валютного фонда.

В четверг команда Зеленского обнародовала еще одну неприятную для президента новость: в ближайшие дни назначение нового генерального прокурора не состоится, как, впрочем, и другие назначения, которые должна утверждать Верховная рада. Нынешний состав парламента, что наглядно показали последние события на Украине, в диалог с главой Украины вступать не намерен и рассчитывает по итогам новых выборов превратить Зеленского в "британскую королеву". Она, как известно, "правит, но не управляет".