Набиуллина рассказала об инфляции в России

Инфляция в РФ сейчас находится на уровне 5,1% в годовом выражении, пик этого показателя пройден в марте. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания трех профильных комитетов Госдумы.

Пик инфляции в этом году составил 5,3% - ниже, чем ожидал ЦБ. Ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году, подчеркнула глава регулятора.

Сегодня, по ее словам, темпы инфляции в месяц уже снизились до целей, которые ранее поставил перед собой Центробанк.

Вскоре Банк России уточнит прогноз до конца этого года, но предварительно считает, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года, сказала Набиуллина.

Как ранее отмечалось, инфляция ускорилась из-за роста ставки налога на добавленную стоимость.

Набиуллина выступила перед депутатами в преддверии презентации отчета регулятора за 2018 год. Он будет представлен на пленарном заседании Госдумы 30 мая.