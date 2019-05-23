Наталья Осипова станцует "Мать" во МХАТе им. Горького

Спектакль "Мать" (он же The Mother) поставлен по мотивам сказки Андерсена. Прима-балерина Лондонского Королевского балета международная звезда Наталья Осипова танцует в нем 24 - 26 мая на сцене МХАТа им. Горького. Подробностями балерина поделилась накануне премьеры с "РГ".

Радостно, что в Москве вы теперь появляетесь чаще. И все же как вам удается успевать - если 15-21 мая у вас премьера в Королевском балете, а через три дня уже в столице?

Наталья Осипова: Да, так совпало, но вполне по силам. Сезонов в ровном режиме вообще не бывает, то два-три месяца выжимаешь из себя все, то месяц-другой рутина. Сейчас я почти без сна: упомянутая вами премьера "Медузы" Сиди Ларби Шеркауи, сейчас спектакль Артура Пита, потом в Королевском балете Джульетта Макмиллана "Симфония До мажор" Баланчина и "Месяц в деревне" Аштона. Стараюсь сбалансировать классику и "контемпорари", чтобы они не пересекались и не смешивались, - так удобнее держать форму. Мне не нужно весь год находиться в Лондоне, но когда приезжаю - работаю интенсивно.

То есть, дирекция балета Ковент Гарден к вам так лояльна?

Наталья Осипова: О, Кевин О'Хара - один из лучших директоров. У него нет амбиций танцовщика или хореографа, он прекрасный творческий менеджер. Заботится о здоровой атмосфере в труппе, но пресекает актерское эго. Понимает, кто на что способен, но при этом следит, чтобы у всех было одинаковое количество спектаклей. Ему нужно, чтобы я интенсивно работала в театре 2-3 месяца, а потом дает паузу на мои собственные проекты. Мы с ним понимаем друг друга и очень большие друзья. Стучу по столу.

В этом сезоне вы третий раз в Москве, выступили с сольной программой в Доме музыки, участвовали в вечере Большого театра в честь Марины Кондратьевой. Может, есть планы и на грядущие летние гастроли Большого в Лондоне?

Наталья Осипова: Пригласили бы - приехала, а нет, так нет. Хотя мы прекрасно общаемся, у меня там много друзей-танцовщиков. Участвовать в вечере в честь Марины Кондратьевой не планировала заранее, но и отказать не могла, она уникальный негромкий человек, и этот человек многое мне дал. Вообще Большой притягивает, потому что я люблю Москву. Люблю моих педагогов Марину Кондратьеву и Марину Леонову, хотя и смотрю уже на какие-то вещи другими глазами. Вкус всегда дело привитое, формируется там, где ты вырос, и очень меняется в другой среде. Стилистика меняется, начинаешь думать и танцевать по-другому, сам становишься другим. Мне кажется, держаться только незыблемой традиции не всегда правильно.

Только что десять лет работы в Американском балетном театре отметил Алексей Ратманский, тоже ставший, как вы говорите, другим. Вы ведь сотрудничаете?

Наталья Осипова: Прошлым летом мы сделали программу "Чистый танец", где вместе с Дэвидом Холлбергом исполняем "Грустный вальс" Сибелиуса в его постановке. Был успех, осенью повторим все на сцене Сэддлерс Уэллс в Лондоне. Очень интересно, когда хореограф ставит специально для тебя.

Нынешнюю "Мать" Артур Пита тоже ставил специально для вас.

Наталья Осипова: Он один из самых моих любимых хореографов. Мы раньше никогда так долго не работали вместе, но всегда совпадали. Понимаю его с полуслова. Сейчас мы совпали в странном жанре драматического театра, основанного на движениях классического балета. Я очень боялась за премьеру, мы припасли ее под Рождество на фестивале в Эдинбурге, и публика реагировала прекрасно. Сейчас это один из самых интересных моих опытов, танцевальный и драматический.

"История одной матери" Андерсена - сказка не самая популярная, и в ней как в притче намешаны мистика, покорность судьбе, сила воли, проблема выбора. Вам-то что ближе?

Наталья Осипова: Сначала Артур Пита принес книгу с чудаковатыми картинками (рисунки итальянского художника AkaB - прим. ред.)". Вроде бы сказка, но выглядело все "в нашем жанре" - как триллер. Радикально и интересно. Сказал, предложил мне прочитать, и я узнала историю матери, вступившей в схватку со Смертью за жизнь своего ребенка. А работать мы начали по книге и не по книге. Героиню испытывают небеса, а она идет все дальше и дальше. Трудности у нас олицетворяют разные персонажи, но всех их играет Джонаттан Годар - у него роль меняющейся маски Смерти.

Про него известно, что он номинировался на премию Лоуренса Оливье, получил престижную премию Британской критики как лучший танцовщик. А какой он партнер на сцене?

Наталья Осипова: Он дивный, разноплановый, очень тонкий партнер. Но Артур Пита не дает ему победить, меняя в грустной истории акценты: мать отбирает ребенка у смерти - пусть ему будет больно и тяжело, не как в обещанном раю, но он должен жить. Так что финал в спектакле все же просветленный и оставляющий вопрос - может, все тяготы были только тяжким сном?

Наверное, Артура Питу не напрасно маркируют "Дэвидом Линчем современного балета". Не боитесь отпугнуть зрителя мрачной темой?

Надежда Осипова: Такую историю не стыдно привезти показать. Вообще-то я очень самокритичный человек, всегда готова впасть в депрессию от собственного перфекционизма. Но видео этого спектакля смотрела, не отрываясь; мы сделали очень хорошую работу.

Только ленивый не знает, что ради прекрасной идеи вы готовы мчаться хоть в Пермь, хоть в Сидней. Нет мысли стать полностью независимой звездой?

Наталья Осипова: Пока ты молодая и физическая форма позволяет, ты должна быть в театре, это твой уровень и класс. Мне только 32 и я хочу танцевать в театре, а все свои проекты я делаю помимо него.

Вряд ли можно найти артиста балета, которого не пугает перспектива неминуемой смены карьеры. О чем вы задумываетесь? Пойдете в педагоги?

Наталья Осипова: Сейчас я интерпретатор и исполнитель, артист с амбицией танцевать и творить. Пока я в форме, это моя первая обязанность, и я ее люблю. А преподавать… Нет сейчас такого призвания. И, кроме того, школа - это другая работа. Даже зная основу и методику, не каждый артист способен ее передать.

Обычно на балетном Олимпе любят делиться своими мыслями, как что улучшить в этой области…

Наталья Осипова: Все должны овладеть школой - это важно. Но школа и индивидуальность в тонком противоречии. Что хорошо для одного артиста, на других не работает. Я пробовала репетировать с девушками. Методика Вагановой лучше всего, и я люблю русскую школу, особенно верх и руки петербургской выделки. Но и ее надо немного реформировать: в русской школе девочки на середине класса занимаются без пуантов, теряя силу стоп и плавный переход с пуанта на полупалец. Я и сама не могла сойти на полную пятку, и справилась с этим только начав заниматься на пуантах на середине класса. Скажете, методика? А для меня это личный опыт балерины: надо работать, и тогда все, что казалось сложным, перестает быть проблемой.