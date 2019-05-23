Тренерский штаб сборной России определился с 30 футболистами, которые будут готовиться к предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

На прошлой неделе наставник национальной команды Станислав Черчесов огласил расширенный состав, в который попали 37 футболистов. Как объяснил Черчесов, сделано это было для того, чтобы игроки, впервые оказавшиеся в таком списке, поняли: тренерский штаб следит за всеми кандидатами.

В окончательную заявку из того состава не попали семь человек: вратари Сослан Джанаев ("Медзь") и Александр Беленов ("Уфа"), защитники Дмитрий Стоцкий ("Краснодар"), Михаил Меркулов ("Урал") и Вячеслав Караваев ("Витесс"), полузащитники Алексей Сутормин ("Оренбург") и Антон Швец ("Ахмат").