Нурмагомедов назвал UFC условия проведения боя с Порье

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию с поединком с Дастином Порье, который должен пройти в сентябре в Эмиратах.

По словам Нурмагомедова, он еще не пришел к согласию с UFC. Но переговоры идут.

- UFC официально не анонсировал бой. Не сделали этого и мы с оппонентом. Официально пока ничего нет. Как таковой загвоздки нет. Просто контракта еще нет - ждем. Я предложил свои условия, они - свои. Пока мы с соглашению не пришли. Но переговоры идут. Я спокоен. Уверен на 90 процентов, что бой состоится.

Тем временем Конор Макгрегор, которого Хабиб победил в октябре прошлого года в Лас-Вегасе, заявил, что он уверен в реванше с Нурмагомедовым.

- Я уважительно отношусь к Нурмагомедову. Он выиграл тот бой. Но посмотрим, что случится в следующий раз. Уверен: у нас еще будет поединок с Хабибом. Я скромен в победе и в поражении вне зависимости от итогового результата, - сказал Макгрегор.

Также ирландец рассказал о подробностях потасовки после боя, обвинив в случившемся Нурмагомедова. Сам Хабиб неоднократно подчеркивал: инцидент произошел из-за оскорблений со стороны команды ирландца. В итоге россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов, а Макгрегор получил полугодичное отстранение и символический штраф.

Что касается возможности проведения реванша, то Хабиб уже несколько раз говорил, что Конор должен заслужить еще один поединок с ним. И что на данный момент есть несколько куда более достойных титульного боя оппонентов.