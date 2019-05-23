Объявлено время начала матча Россия – Финляндия

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею определил расписание полуфинальных матчей турнира. Россия сыграет в Братиславе первым запуском в 16:15 по московскому времени.

Отметим, что оба матча пройдут в столице Словакии. Команда Ильи Воробьева выйдет против Финляндии после обеда - 15:15 по местному времени. А уже затем, в 20:15 по Москве (в Братиславе будет на час меньше), свой поединок проведут Чехия и Канада.

Такое расписание для нашей команды более удобное. Как бы ни закончился полуфинал, матч за медали россиянам предстоит уже на следующий день, в воскресенье. Соответственно, у игроков будет на четыре часа больше для отдыха и восстановления, что после такого продолжительного турнира может иметь решающее значение.