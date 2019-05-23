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23.05.2019 19:18
Рубрика: Спорт

За путевкой - в Красноярск

Определены контуры сборной страны на грядущий сезон
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Колебаний не было. Все члены исполкома Федерации фигурного катания на коньках России признали выступления сборной удовлетворительным. Хвалили Алину Загитову и Женю Медведеву. Порадовались успеху танцоров и особенно дуэта Виктория Синицына - Никита Кацалапов. Слегка пожурили серебряных призеров чемпионата мира Евгению Тарасову - Владимира Морозова. Разойдясь в интересах в личной жизни, пара и на льду несколько потеряла слаженность, а ведь был шанс взять золото. Дружно поругали мужчин, и даже нашего лидера Михаила Коляду упрекнули в постоянных срывах короткой программы и нестабильности.
Чемпионка мира-2019 Алина Загитова по праву возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ИСУ). Фото: Михаил Синицын/ РГ Чемпионка мира-2019 Алина Загитова по праву возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ИСУ). Фото: Михаил Синицын/ РГ
Чемпионка мира-2019 Алина Загитова по праву возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ИСУ). Фото: Михаил Синицын/ РГ

Ребята сезон провалили. У женщин и пар с танцорами в Монреале на чемпионате мира у нашей страны полное представительство, а вот у парней не три, а лишь два участника.

Да и посылать особенно некого. Те же Коляда, Александр Самарин и Андрей Лазукин, конкуренцию которым окажут или должны оказать Дмитрий Алиев и Роман Савосин. А еще дуайен всей нашей сборной Сергей Евгеньевич Воронов 1987 года рождения.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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А где Максим Ковтун, экс-король четверных прыжков, так хорошо несколько лет назад начинавший и столь бесславно, помотавшись от одного тренера к другому, завершивший сезон? И не только сезон: карьеру тоже. 23 года, вроде бы рано, однако Максим уверяет, что выстраданное решение пришло не спонтанно. Впрочем, люди, хорошо Ковтуна знающие, полагают, что Максим может и "перерешить", это в его характере. Или в отсутствии такового. По крайней мере, в списках сборной он больше не значится.

Нет в них и Дмитрия Соловьева - многолетнего партнера Кати Бобровой по танцевальной паре. Екатерина стала мамой, возвращаться на лед вроде бы не собирается. И тут пошли гулять прогнозы, будто Дима не прочь испытать силы с еще недавно красавицей №1 нашего, да что нашего, мирового катания Еленой Ильиных. Могло бы и получиться! Но дальше разговоров дело не продвинулось. У Соловьева позади множество травм, а 25-летняя Лена уже не та легкая пушинка, которой многие ее помнят.

Зато адская конкуренция в женском одиночном. Загитова, Медведева, чемпионка Европы Софья Самодурова, лучшая исполнительница четверных Александра Трусова и почти от нее не отстающая Анна Щербакова. Для последних двоих - недавних юниорок - этот год станет первым взрослым испытанием. Не забыли и экс-чемпионку мира Елизавету Туктамышеву.

Тут вдруг выяснилось, что не попала в основной состав призер одного из самых серьезных турниров сезона - первенства России, Алена Косторная. И исполком восстановил несправедливость. В каждом виде в состав входят по шесть представителей. А для женского одиночного катания сделано исключение - девушек семеро. И каких! Перед всеми спортсменами поставлены задачи. Рано оглашать их, но, поверьте, даже среди мужчин, подотставших от мировых лидеров, статистов быть не должно.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Российские фигуристы стали третьими на командном ЧМ

А предстоящий сезон начинается как никогда рано. Сейчас фигуристы уже потихоньку возвращаются из отпусков. Первый этап юниорского Гран-при во французском Куршавеле уже 21 августа. В сентябре - традиционные прокаты. 9 - 22 января III юношеские Олимпийские зимние игры в швейцарской Лозанне.

Главный же отбор на престижнейшие турниры года, как всегда, на наиболее трудном, нервном и трудно предсказуемом старте - чемпионате России, который фигуристы, спеша и заглядывая в будущее, проводят уже в декабре. Сейчас их ждет Красноярск, где под Новый год 24 - 29 декабря и будут разыграны не только медали, но и путевки на европейское и мировое первенства.

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