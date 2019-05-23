Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей

К следующему году каждое пятое место офисное рабочее место в России будет виртуальным, а совокупная экономия благодаря переходу части сотрудников на удаленную работу превысит триллион рублей. С таким прогнозом выступили агентство J'son & Partners Consulting и сервис "Битрикс24".

Ежегодный эффект от удаленной работы аналитики оценивают в 94 миллиарда рублей. Эти цифры складываются из возможности сэкономить на содержании рабочего места, расширении географии найма и снижении затрат на оплату труда.

Пока что число дистанционных сотрудников в России не превышает одного процента от экономически активного населения страны. Основная причина - низкий уровень использования средств автоматизации бизнес-процессов.

"Дистанционная работа - один из важных драйверов программы "Цифровая экономика" и рынка труда в целом, - Сергей Кулешов, эксперт сервиса "Битрикс24". - Компании экономят миллиарды рублей из-за отказа от офисных рабочих мест, россияне получают новые возможности для выбора места работы и потолка заработной платы, который не зависит от города или региона. Не говоря уже про новые возможности трудоустройства людей с особенностями. Экономика страны, в свою очередь, получает новые рабочие места".