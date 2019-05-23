Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Закупка Минском нефти у Казахстана может стать одной из тем встречи лидеров России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко пока еще об этом не говорили.

Саммит состоится в Казахстане 29 мая.

Напомним, Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Беларусь.

"Нет, пока не было контактов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - добавил он.