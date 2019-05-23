Власть
23.05.2019 14:25
Текст: Кира Латухина

Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Закупка Минском нефти у Казахстана может стать одной из тем встречи лидеров России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко пока еще об этом не говорили.

Саммит состоится в Казахстане 29 мая.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Напомним, Лукашенко заявил о желании активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти в Беларусь.

"Нет, пока не было контактов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - добавил он.

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