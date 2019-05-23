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23.05.2019 11:55
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин не интересуется карикатурами на себя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали анонс комедийного ток-шоу британской телерадиокорпорации ВВС, вести которое будет персонаж, похожий на Путина. Передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры", - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва".

Пресс-секретарь главы государства также сообщил ТАСС, что представители телекомпании не обращались за разрешением использовать образ президента в программе.
 

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