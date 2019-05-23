Почему в России пропадают до 300 человек в день

Необычный прогноз дают МЧС, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и вертолетный ПСО "Ангел".

- Синоптики обещают теплое и грибное лето, - говорит председатель ПСО "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. - Мы не любим грибное лето. По опыту знаем: в 2018 году грибов не было, и люди пропадали намного меньше. В сезон 2019 года ждем грибов и роста числа заблудившихся. Первыми и чаще других теряются старики и дети.

Этот прогноз спасатели дали в Международный день пропавших детей, отмечаемый 25 мая. Они настаивают на том, что главных причин роста пропаж людей в сезон, к нему спасатели причисляют май - сентябрь, три - беспечность, попадание в орбиту криминала и … теплое лето.

Их экспертизу подтверждает статистика. По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день - до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины - почти 59 тысяч, 38 тысяч - женщины, 23 тысячи - дети. Подавляющее большинство из них - до 74-81 процента в разные годы - находят. Детей находят до 90 процентов. Число бесследно исчезающих составляет до 17 процентов. В основном, среди пропадающих без вести - приезжие и люди, уехавшие на заработки, а также попавшие в рабство к работодателям. Каждый год число пропадающих без вести прирастает на 11-12 процентов.

Особенности 2018-2019 годов: чаще люди пропадают в больших городах. В основном это четыре категории граждан - приезжие, собственники недвижимости, дети и бизнесмены. Причем самая быстрорастущая категория - подростки, уходящие из семей, или сбегающие из школ, а также дети до 11 лет, пропадающие летом в природной среде (на дачах, в лагерях отдыха и т.д.).

Причин роста пропаж людей три - беспечность, попадание в орбиту криминала и … теплое лето

- Это закон: чем быстрее к нам придет информация о пропавшем, тем больше шансов его найти, - говорит авиакоординатор вертолетного ПСО "Ангел" Елена Горячева. - Оперативная информация требует оперативного обращения, она работает сутки-вторые, потом пропадает. Счет идет на часы и минуты, иногда - секунды. Только так она служит на пользу социальной солидарности.

Горячева избегает фразы "спасения людей": из 100 обращений 2018 года "Ангел" спас половину - 50 человек. Как правило, гибли те, чьи близкие по разным причинам медлили с обращением к спасателям.

Та же картина у ПСО "Лиза Алерт": из 13 500 заявок 2018 года спасены живыми 7180 человек. Отдельно - нашли 3266 детей. Правда, живыми спасли 3044 ребенка. По данным Следственного комитета России, с 2018 года 84 ребенка находятся в розыске. Тоже, как правило, из-за позднего обращения к спасателям.

Среди надежд на спасение-2019 - подключение к поисковым операциям беспилотников, которые помогли в нескольких регионах спасти 18 человек. Им, кстати, помогла находчивость. Они разводили костер, пользовались фонариком мобильного (неприродный цвет ловят вертолеты и беспилотники) или намеренно носили яркие цвета (особенно помогают синий, голубой и красный).