"Почта России" масштабирует услугу по доставке юридически значимой корреспонденции от органов госвласти. Увеличилось количество регионов, жители которых могут получать постановления о нарушениях Правил дорожного движения в электронном виде и оплачивать штрафы "в один клик".

Электронные заказные письма - это сервис, который позволяет любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений от госорганов и начать получать их в электронном виде.

Настроить доставку можно в личном кабинете на сайте госуслуг, а чтобы дополнительно получать уведомления о поступлениях электронных писем по SMS или e-mail, достаточно авторизоваться на сайте почты в разделе zakaznoe.pochta.ru. Штрафы можно оплачивать с помощью банковской карты прямо из электронного письма.

Уже сейчас с помощью этого цифрового сервиса постановления о нарушениях Правил дорожного движения (ПДД) в электронном виде могут получать жители Москвы, Московской, Белгородской, Ростовской, Рязанской, Оренбургской и Ярославской областей, Красноярского края и Республики Бурятия.

Постановления о возбуждении исполнительного производства доставляются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Сахалинской областях, в Карелии и Чувашии.

Также в электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы, корреспонденция столичного департамента городского имущества, постановления административных комиссий Казани.

Через цифровой сервис почты без всяких ограничений можно получать электронные уведомления и о штрафах по линии системы "Платон" (система взимания платы с автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн).

Электронные заказные письма получать безопасно. Они пересылаются по защищенным каналам передачи данных

По словам генерального директора компании-оператора государственной системы "Платон" Антона Замкова, благодаря этому владельцы грузовых автомобилей могут успевать оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой, вовремя обжаловать постановления о нарушениях, если не считают себя виноватыми, а также хранить копии заказных писем.

Получать заказные письма в электронном виде безопасно - они отправляются и пересылаются по защищенным каналам передачи данных в соответствии с требованием Федерального закона "О персональных данных". "Почта России" несет ответственность за конфиденциальность переписки согласно статье 63 о тайне связи Федерального закона № 126-ФЗ.

"Пилотный проект показал востребованность сервиса доставки электронных заказных писем, поэтому количество регионов, охваченных цифровой услугой, будет расти", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

В 2018 году с использованием сервиса доставлено свыше 50 миллионов почтовых отправлений. В 2019 году "Почта России" планирует довести это количество до 75 миллионов.

Замена бумажных писем на электронные позволит ускорить время обслуживания в почтовых отделениях. В свою очередь государственные органы могут снизить затраты на распечатку и конвертование бумажных писем, уточняют почтовики.