Посол России в Китае высоко оценивает сотрудничество двух стран

Российский посол Андрей Денисов посетил Народный Университет Китая и выступил с программной речью на "Большой Евразийской трибуне".

Тема выступления: "Российско-китайские отношения - дорога длиною в 70 лет", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В своей речи, посол, исходя из огромного опыта работы, накопленного им за много лет на дипломатическом поприще, перечислив конкретные цифры и факты, всесторонне изложил и трактовал нынешнее состояние и перспективы развития китайско-российских отношений.

Андрей Денисов вспомнил о значимых исторических моментах и событиях спустя 70 лет с момента установления дипотношений между Россией и Китаем, отметив, что двустороннее взаимодействие имеет великолепную историю, за 70 лет отношения прошли непростой путь. Сейчас они переживают наилучший период. Обе страны наладили всеобъемлющее стратегическое партнерство. Российско-китайские отношения имеют не только прочную политическую, экономическую и культурную основу, но они базируются на глубокой дружбе народов.

Говоря о результатах в дипломатических отношениях двух стран, Андрей Денисов отметил, что в последние годы Россия и Китай сотрудничают в сферах политики, экономики, торговли, туризма, наладили гуманитарные контакты др. Обе страны последовательно придерживаются принципа взаимного политического доверия, активизируют сотрудничество в рамках различных международных организаций, поддерживают взаимные инициативы международного сотрудничества, неустанно способствуют сопряжению "Одного пояса и одного пути" и Евразийского экономического союза.

Помимо этого, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло новых высот. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем превысил 100 миллиардов долларов. И эта цифра будет расти. Страны также активизируют сотрудничество в таких областях, как инвестиции, инновации, высокие технологии, авиация, космонавтика, энергоресурсы и др., ожидая еще более широкие перспективы в будущем.

"Мы прошли извилистый путь, но перспективы светлые", - перефразировал знаменитую китайскую фразу российский посол. Он твердо верит, что Россия и Китай по-прежнему упорно двигаются вперед, совместными усилиями содействуя продолжительному и стабильному развитию двусторонних отношений.