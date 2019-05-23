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Рубрика: Экономика

Правительство добавило денег легкой и текстильной промышленности

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Правительство поможет ряду предприятий легкой и текстильной промышленности, возместив часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в этом году на инвестиционные проекты по техническому перевооружению производств. Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил "РГ" собеседник в аппарате правительства, подписал постановление, распространяющее действие этого механизма государственной поддержки на 2019 год.

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При этом в конце января в кабмине установили, что в этом и следующих годах субсидии из госказны могут получить те организации, которые заключили с министерством промышленности и торговли соответствующие соглашения до 1 января 2019 года. По данным министерства, под эти условия попадают ООО "Авангард", ООО "Белка", ООО "Камышинский текстиль", ООО "Пехорский текстиль", ООО "С2 ГРУПП", ООО "Донецкая Мануфактура М", ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы", АО "Лента" и ООО "Залесье".

Федеральным бюджетом 2019-2021 годов предусмотрено выделение на эти цели по 70 миллионов рублей ежегодно.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Председатель Правительства
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