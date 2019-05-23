Правительство одобрило продление "дачной амнистии"

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил продление так называемой "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
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"Мы договорились сделать максимально удобным для людей процесс оформления прав на дома, которые они ранее построили на садовых участках, будь это летняя дача, садовый дом или капитальный жилой дом, в котором можно жить круглый год", - напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поэтому решено продлить упрощенную регистрацию прав на такое жилье до 1 марта следующего года. "Людям пока не нужно направлять уведомления. Людям надо этим периодом воспользоваться", - добавил глава правительства.