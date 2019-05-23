Президент Конго Дени Сассу-Нгессо: Диалог – это африканская традиция

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо дал интервью "Российской газете" и ТАСС

Мы встречаемся с вами у стен Московского Кремля. У вас очень важный официальный визит в нашу страну. Откройте секрет, что вы собираетесь обсуждать с нашим президентом? И какие основные задачи вы ставите в рамках этого визита?

Дени Сассу-Нгессо: Увидеться снова с президентом Путиным - большая честь для меня. Нам уже доводилось встречаться несколько раз, за рубежом, и здесь, в Москве, в октябре 2012 года. Президент Путин очень тепло меня принял, и тогда мы обсудили вопросы укрепления сотрудничества между нашими двумя странами и подняли их до уровня взаимовыгодного стратегического партнерства. Мы наметили определенные цели, а теперь я очень счастлив встретиться с президентом Путиным снова. Мы подведем итоги нашего сотрудничества, примем решение укрепить его, а также обсудим проблемы, которые сейчас заботят весь мир и, в особенности, Африку.

В этом году исполняется 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. По каким направлениям надо активизировать наши связи, интенсифицировать их? В чем вы видите самые большие перспективы развития контактов между Конго и Россией?

Дени Сассу-Нгессо: В течение 55 лет наше сотрудничество развивалось во многих областях, и наиболее важным было образование. Здесь, в России, обучалось много руководящих работников из Конго, как гражданских, так и военных. Мы сотрудничали и в других областях, например, в сфере горнодобывающей промышленности, в области культуры. Мы нацелены на диверсификацию нашей экономики, которая не должна зависеть только от нефти. Думаем, что с тем потенциалом, который есть у нашей страны, мы можем двигаться дальше в этом сотрудничестве и охватывать и другие сектора общественно-экономической деятельности.

У России очень хороший дипломатический и политический багаж в Африке. Россия, еще Советский Союз помогали национально-освободительному движению в Африке, в том числе и в вашей стране. Тысячи конголезцев учились в наших вузах. На ваш взгляд, какой сегодня может быть роль России в Африке? И какова роль Республики Конго на Африканском континенте сегодня?

Дени Сассу-Нгессо: Россия не имела колоний в Африке, и она активно участвовала в борьбе за освобождение Африки. Россия могла бы сегодня играть существенную роль, в тот момент, когда Африка находится в поиске партнеров для того, чтобы отстроить свою инфраструктуру, экономику и даже безопасность в этом суровом мире. Россия поучаствовала в борьбе за освобождение Африки. Теперь настал момент поучаствовать в борьбе за строительство Африки.

Вас хорошо знают в Африке, да и во всем мире, как успешного миротворца. Вам неоднократно приходилось участвовать в самых различных переговорах, чтобы помирить те или иные страны Африканского континента, вступившие в военные конфликты. Вы даже награждены Золотой оливковой ветвью за успешный вклад в миротворческую деятельность. Что нужно сделать для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность на Африканском континенте? Какова может быть в этом роль России в этом? И что требуется для того, чтобы Африка стала действительно континентом мира?

Дени Сассу-Нгессо: Миротворец - это слишком сильно сказано! Но мы в меру наших скромных сил старались внести свой вклад в поиск решений кризиса в Африке, всегда думали, что нужно отдавать предпочтение диалогу. Полагали, что именно через диалог можно найти решение этих проблем. Кроме того, диалог - это африканская традиция. В нашей стране мы это восстановили, и даже записали в конституции. В ней предусмотрен конституционный орган, отвечающий за продвижение диалога. Мы думаем, что Россия - это великая страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, которая внесла свой вклад в поиск решения многочисленных африканских проблем. Полагаем, что Россия могла бы встать рядом с Африканским Союзом, который занят поиском решений проблем в Африке и в остальном мире, используя в качестве инструмента диалог, как среди народа, так и на международном уровне. И мы верим, что, заняв такую позицию в Африке, Россия может играть важную роль в сегодняшнем мире.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы укрепить панафриканские ценности? Что за тот период, который вы находитесь у власти, считаете своим достижением? И какие вы ставите себе цели, задачи на ближайшее будущее?

Дени Сассу-Нгессо: Сначала про Африку. Как я только что говорил, Африка находится на этапе строительства после борьбы за свое освобождение. Сегодня перед континентом стоят многочисленные вызовы. Но на африканском уровне нам удалось добиться интеграции отдельных субрегионов. Сейчас существуют Союз арабского Магриба, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Экономическое сообщество центральноафриканских государств, Союз восточноафриканских государств, Сообщество развития Юга Африки. Все это - для того, чтобы мы могли двигаться к интеграционному развитию Африки с перспективой до 2063 года.

Существует Стратегия развития Африки до 2063 года. И в рамках этой стратегии мы уже решили создать зону свободной торговли. Будем строить базовую инфраструктуру, в том числе электрическую, так как сейчас в Африке не хватает электроэнергии, а без этого невозможно заниматься развитием. Нужно строить пути сообщения, железные дороги, автодороги, линии телекоммуникации. Эти программы были приняты на уровне всего континента, они в проектах различных государств - осуществлять реальную интеграцию, строить инфраструктуру, продвигать диверсификацию экономик. Африка - это очень молодой континент, нужно формировать элиту, обучать молодых людей и привлекать женщин к участию в развитии. Эти континентальные проекты отражают ситуацию и внутри нашей собственной страны.

В столице вашей страны есть Центр народных ремесел - Пото-Пото. Что делается для того, чтобы сохранить традиции этих ремесел, культуру Конго?

Дени Сассу-Нгессо: Вы говорите о школе живописи Пото-Пото, где работают самые выдающиеся живописцы нашей страны, но культура в Конго очень разнообразна. Мы поддерживаем ее развитие, потому что народ, который теряет свою культуру, теряет затем и свою душу. Сейчас рассматривается проект строительства большого музея, где бы хранились произведения культуры нашей страны.

В Конго природа сохранена в первозданном виде. Мне кажется, что правительство делает недостаточно для развития туризма. Насколько важно развитие туристической отрасли для страны, располагающей уникальными местами, которые стоить увидеть?

Дени Сассу-Нгессо: Я уже говорил моим друзьям в Государственной Думе о том, что Конго - это 22 миллиона 500 тысяч гектаров лесов, есть тысячи видов животных, десятки тысяч видов растительности, имеются большие реки. Более 11 процентов территории страны - это охраняемые зоны. И вы правы, что мы еще недостаточно поработали над продвижением туризма. Одна только эта отрасль сможет приносить 10 процентов ВВП страны. И мы сейчас стараемся стимулировать туристический сектор, чтобы он стал фактором развития.

Конго - многоконфессиональная страна, где проживают и христиане, и мусульмане. Большинство жителей придерживается традиционных культов, своих верований. Причем все происходит в мирной атмосфере. Что предпринимается для того, чтобы сохранить мультикультурность и многоконфессиональность страны?

Дени Сассу-Нгессо: Прежде всего, нужно сказать, что Конго - это светское государство. Конституция ясно заявляет о свободе вероисповедания. И, кроме того, это должно осуществляться в духе терпимости, уважения к другим. Мы полагаем, что в нашей стране христиане, мусульмане и даже анимисты и другие - каждый имеет право исповедовать религию по своему выбору, уважая законы светского государства. Сегодня все это происходит гармонично.

Конголезцы - веселый, искренний народ, который отмечает немало праздников - и христианские, и мусульманские, и традиционные, и государственные. Создается такое впечатление, что каждый день какой-то праздник происходит в Конго. Какие ваши любимые праздники?

Дени Сассу-Нгессо: Конголезцы любят музыку, которая широко известна в Африке и в других уголках мира. Несмотря на трудности, которые перенес народ, праздники проходят в атмосфере радости, включая 15 августа (День независимости республики Конго - "РГ"), Новый год. Мы счастливы, что у людей есть и такая сторона жизни. Население должно иметь возможность жить в гармонии, в атмосфере уважения мнения друг друга.

Как вы проводите свободное время? Ваши соратники и коллеги, помощники, с которыми я встречался, рассказали, что вы много работаете, практически не даете себе отдыха.

Дени Сассу-Нгессо: При наличии свободного времени я занимаюсь спортом.

И какой вид предпочитаете?

Дени Сассу-Нгессо: В прошлом я занимался многими видами спорта, сейчас предпочитаю плавание. Свободное время можно посвятить чтению, а также семье. На праздники остается не так уж много времени. Важно, конечно, постоянно учиться.



Наша программа называется "Формула власти". Я всегда задаю моим собеседникам один и тот же вопрос: что такое власть для вас? В Африке вас называют "мастером власти". Как вы понимаете власть, что она означает для вас?

Дени Сассу-Нгессо: Прежде всего, власть - это доверие, которое оказывает народ. Нужно делать все возможное, чтобы быть достойным этого доверия, чувствовать себя близким к людям. Стараться надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности. Я не воспринимаю власть каким-либо другим образом, помимо этого.