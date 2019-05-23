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23.05.2019 14:48
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Приз "Бенуа де ла данс" вручили в Большом театре

Текст: Анна Галайда
В балетном мире количество профессиональных наград ничтожно мало. Поэтому "Бенуа де ла данс" имеет особый вес - он вручается ежегодно уже 27 лет. Статуэтка танцующей на зеркале пары есть у Матса Эка и Уильяма Форсайта, Ханса ван Манена и Алексея Ратманского, Анжелена Прельжокажа и Каролин Карлсон, что напоминает, какими бурными, насыщенными и непредсказуемыми были в балете 1990-2000-е гг. И обескураживает при взгляде на нынешних номинантов и лауреатов.

Система "Бенуа де ла данс" предполагает, что ежегодно в жюри под неизменным председательством Юрия Григоровича работает несколько выдающихся балетных личностей, которые и выдвигают номинантов в основных разделах - лучшего хореографа, лучших танцовщицу и танцовщика, а также по возможности - лучших художника и композитора балетного спектакля. Их работы оцениваются по видеозаписям, а перед церемонией происходит голосование собравшегося в Москве жюри. В гала-концерте, сопровождающем вручение наград, участвуют и победители, и проигравшие, а на следующий день танцуют лауреаты прежних лет.

В этом году награды за хореографию получили худрук Цюрихского балета Кристиан Шпук, чей победивший "Зимний путь", хорошо заданный, но вяло воплощенный, недавно показывали в Петербурге на фестивале Dance Open, и швед Фредерик Ридман, несколько лет назад засветившийся в Москве "Лебединым озером", чьи обитательницы жили на улице красных фонарей. Награжденный "Дуэт с индустриальным роботом" привезти в Москву не удалось, поэтому в концерте хореограф был представлен еще одним взломом классического сюжета - героиней его "Щелкунчика" оказалась нервная хромоножка, которую ставит на ноги устрашающий врач.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Среди балерин лучшей признали Элизу Каррильо Кабреру из Берлинского балета, чья Джульетта из версии Начо Дуато, если судить по концерту, ни на миг не может затмить в памяти Наталью Осипову и Полину Семионову в этой же постановке. Награду мексиканка разделила с примой Нью-Йорк Сити Балле Эшли Баудер, праздновавшей многие триумфы на московской сцене. Но не в этот раз - ее рыхлая, вязнувшая в музыкальных темпах Сванильда из "Коппелии" заставила думать, что фактически балерина еще не вернулась из недавнего декретного отпуска.

Названный лучшим танцовщиком за партию Принца Зигфрида в "Лебедином озере" Вадим Мунтагиров на церемонию не приехал, но оценить его работу могли любители телетрансляций из театра Ковент-Гарден - он танцевал премьеру новой редакции. Но это корректно-безликое исполнение заставило признать, что у Королевского балета Великобритании сейчас острый дефицит премьеров.

Впрочем, в непростой ситуации сейчас все титаны мирового балета - экономический кризис ударил по финансированию, а в условиях урезанных бюджетов старые неповоротливые институции с трудом генерируют новые идеи и новых звезд. Гораздо мобильнее оказались труппы второго и даже третьего ряда - мы видим это в России, где главными поставщиками событий стали Пермь и Екатеринбург; то же самое продемонстрировал крупнейший в мире балетный фестиваль Dance Open, на котором маленькая компания из Нидерландов Introdans задвинула грандов; впечатление подтвердили и концерты "Бенуа" - самыми интересными оказались постановки Стокгольмского городского театра и труппы Хаббард Стрит Данс из Чикаго. За честь балетных монстров постоял лишь премьер Большого Вячеслав Лопатин. Все остальное внимание оказалось сосредоточено на Елене Востротиной из Цюрихского балета, Майе Махатели из

Национального балета Нидерландов и Марии Кочетковой, блуждающей балетной звезде без постоянной прописки. Еще больше настоящих событий, которые двигают балетный мир вперед, оказались - уже не в первый раз - вообще за пределами внимания "Бенуа де ла данс". Чтобы отражать эти новые тенденции, не превратиться в приз второстепенных событий, "Бенуа" нужно срочно меняться, расширять кругозор и не бояться смены лиц в жюри.

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