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Рубрика: Власть

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Владимир Путин обещал контролировать социальную поддержку инвалидов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Здоровое общество не допустит пренебрежения к инвалидам, заявил президент Владимир Путин и пообещал держать социальную поддержку этой категории граждан на контроле.

"Вопрос о соцподдержке инвалидов не проходной, не дежурный", - подчеркнул глава государства на встрече с членами правительства в Кремле. Этот вопрос касается судеб миллионов людей, почти 12 млн человек, сказал он. "Отношение к инвалидам - важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного отношения к людям, которые нуждаются в поддержке государства", - сказал Путин. "И камертон этого отношения государство и правительство прежде всего должны создавать", - убежден президент. "Эти вопросы будем держать на контроле", - заверил он.

Отношение к инвалидам - важнейший показатель зрелости общества

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что уже делается и какие есть планы в сфере соцподдержки инвалидов. Выпущен документ, который обязует учреждения здравоохранения все результаты обследований направлять на соцэкспертизу, сообщил он. Тем самым инвалид освобожден от необходимости ходить с большим ворохом бумаг.

К 2021 году стоит задача обеспечить стопроцентный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы. Раньше не была урегулирована процедура проведения обследований. Теперь приказом утверждено, какие обследования необходимы. И не нужно больше подавать заявление в медико-социальную экспертизу: достаточно обращения в медицинскую организацию. Еще сокращаются сроки признания инвалидности при оказании паллиативной помощи. А технические средства реабилитации должны предоставляться в течение недели.

Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать инвалидов

Министр рассказал, что создан реестр инвалидов, и на его основе начали с этого года назначать пенсии по инвалидности в автоматическом режиме. Еще один законопроект одобрен в первом чтении, и есть надежда, что будет принят в весеннюю сессию, - о том, что не только Пенсионный фонд будет пользоваться реестром, но и другие учреждения. Кстати, коммерческие структуры, например банки и торговые сети, также просят предоставить информацию, и такое решение упростило бы жизнь инвалидам.

Готовится новая редакция программы "Доступная среда", сообщил Топилин. Акцент будет сделан в основном на вопросах реабилитации, связанных с чувствительными темами, которые ставят общественные организации, - сопровождаемое проживание, интеграция в общество.

По техническим средствам реабилитации подробно доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Определено 14 ключевых направлений. Цифровые слуховые аппараты, интеллектуальные протезы, новые виды ортезов, ортопедическая обувь, перечислил докладчик. По итогам прошлого года на 6,5 процента увеличилось производство продукции для инвалидов.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Соцзащита Президент Правительство Минпромторг Господдержка инвалидов
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