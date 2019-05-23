Путин поздравил Моди с победой его партии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с убедительной победой партии "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии Моди будет способствовать укреплению дружбы между народами России и Индии, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства.

Президент России готов продолжать плодотворные контакты с Моди и совместную работу по наращиванию двусторонних связей и взаимодействию в международных делах.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин также собирается в телефонном разговоре поздравить индийского премьера.