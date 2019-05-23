Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит Россия—Африка

"Я очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты", - подчеркнул Путин.
Отношения двух стран всегда были дружеские, оценил президент России.
"У нас наблюдается рост товарооборота - свыше 60%, - хотя, к сожалению, абсолютные величины пока скромные. Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", - констатировал Путин.
Российский лидер уверен, что все эти вопросы удастся обсудить.
"И, конечно, мы будем рады видеть вас на первом саммите Россия-Африка в октябре, осенью этого года в городе Сочи", - пригласил Путин.
Напомним, что саммит пройдет 24 октября под председательством президентов России и Египта, который в этом году возглавляет Африканский союз.
На западе Африки свирепствует террористическая группировка "Боко харам", непростая обстановка в Чаде и Габоне, сказал Сассу-Нгессо. Еще президент Конго сообщил, как республика себя чувствует после экономического кризиса из-за снижения цен на нефть.
"Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования", - заметил он.
"Надеемся получить поддержку от наших российских друзей", - заявил Сассу-Нгессо.