Путин пригласил президента Конго в Сочи на саммит Россия—Африка

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с главой Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом.

"Я очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей стране. И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты", - подчеркнул Путин.

Отношения двух стран всегда были дружеские, оценил президент России.

"У нас наблюдается рост товарооборота - свыше 60%, - хотя, к сожалению, абсолютные величины пока скромные. Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство", - констатировал Путин.

Российский лидер уверен, что все эти вопросы удастся обсудить.

"И, конечно, мы будем рады видеть вас на первом саммите Россия-Африка в октябре, осенью этого года в городе Сочи", - пригласил Путин.

Напомним, что саммит пройдет 24 октября под председательством президентов России и Египта, который в этом году возглавляет Африканский союз.

p>"Мы из нашей страны хотим в целом стабилизировать ситуацию. И мы надеемся, что Россия плечом к плечу с нами выступит в этом, чтобы создать покой в Африканском регионе", - заявил президент Конго.

На западе Африки свирепствует террористическая группировка "Боко харам", непростая обстановка в Чаде и Габоне, сказал Сассу-Нгессо. Еще президент Конго сообщил, как республика себя чувствует после экономического кризиса из-за снижения цен на нефть.

"Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования", - заметил он.

"Надеемся получить поддержку от наших российских друзей", - заявил Сассу-Нгессо.