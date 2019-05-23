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23.05.2019 17:25
Рубрика: Власть

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам

Текст: Кира Латухина

В Кремле президент встретился с главами регионов, ушедшими в отставку.

"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"И самое главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем", - заключил глава государства.

Во встрече приняли участие экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев (ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования), бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг (советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании), экс-глава республики Алтай Александр Бердников, бывшие губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун, экс-глава Калмыкии Алексей Орлов.

До этого Путин встречался с бывшими главами регионов в конце октября.

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