Путин вручил государственные награды в Кремле

Сегодня в Кремле президент вручил госнаграды и поблагодарил приглашенных за высокие достижения, за верность России. "Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед, примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал он.

За выдающиеся заслуги перед Родиной Орден святого Андрея Первозванного - одну из высших наград России - глава государства вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Владимир Путин отметил ее "мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельную ответственность", сильный и яркий характер. Валентина Матвиенко стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, подчеркнул он.

Самыми яркими, интересными и содержательными годами Матвиенко назвала работу в команде Путина. "Работать с вами непросто, вы очень строгий и требовательный руководитель, и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась", - сказала она. "Вы подняли страну с колен, вы сохранили Россию", - подчеркнула спикер Совфеда. "Вы вернули людям веру и достоинство, уважение к России в мире", - заметила Матвиенко. Перед началом церемонии председатель Совфеда призналась: "Я за всю свою жизнь так не волновалась, как сегодня".

"Лучшие умы Отечества всегда ратовали за его будущее, за достойное воспитание новых поколений. Огромную роль в этом играет высшая школа", - заметил глава государства. Награды получили ректоры ведущих университетов - МГУ Виктор Садовничий (Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров (Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени), Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе (Орден Дружбы), Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин (Орден Александра Невского).

"Я математик, - сказал Садовничий и показал на свой галстук, который ему подарили японцы. - Здесь написано число "пи". "Наука всегда ищет, что бы открыть.... А математика всегда впереди", - заметил он и поблагодарил президента за поддержку науки. "Мы будем делать все, чтобы делать нашу страну сильнее", - заверил ректор МГУ. Андрияка поблагодарил за детский центр "Сириус" и предложил провести Год изобразительного искусства.

"Я очень счастлив, что мне удалось выполнить ваше поручение создать филиал Русской академии балета во Владивостоке", - заявил Цискаридзе и рассказал также об огромном интересе японских, китайских и корейских студентов. "Большое вам спасибо за то, что у нас есть мирное небо над головой и возможность наслаждаться искусством", - заключил он.

Никогда не изменял своему призванию - служить музыке, ее народным традициям - худрук Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев. Президент вручил ему Орден "За заслуги перед Отечеством I степени".

Среди награжденных были также известные "звезды" - писатель-сатирик Михаил Жванецкий (не смог прийти на церемонию по состоянию здоровья) и модельер Валентин Юдашкин (Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени), актер Сергей Маковецкий (Орден "За заслуги перед Отечеством IV степени), певица Лариса Долина (Орден Дружбы). "Я всегда буду делать все для того, чтобы развивать культуру в стране и служить своей стране верой и правдой", - заверила Долина.

Гендиректор-художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, получив Орден Почета, отметил, что его театр был рожден во времена новой России, и пригласил президента прийти на спектакль.

Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден глава Национальной ассоциации специалистов по протоколу Владимир Шевченко. Орден Почета Владимир Путин вручил вице-президенту РАН Владимиру Чехонину. "Все направления научного сопровождения нацпроектов будут выполнены на самом высоком уровне", - заверил ученый.

Президент также отметил космонавтов - Федора Юрчихина, Андрея Борисенко, Олега Новицкого и летчика-испытателя Владимира Кутанина. "Передовые новации науки и техники всегда открывает космическая отрасль... Профессия космонавта стала уже привычной, но по-прежнему остается, без всяких сомнений, героической", - подчеркнул Путин. "Хочу чтобы мой вертолет Ми-38 стал бортом номер 1 президента России!" - поделился на церемонии своей мечтой летчик Кутанин.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени был вручен мэру Казани Ильсуру Метшину. А "За заслуги перед Отечеством" IV степени - гендиректору Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологи имени Дмитрия Рогачева Александру Румянцеву. Орденом Александра Невского награждены главный редактор "ТВ-Новости" Маргарита Симоньян и председатель телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

Бизнесмены также получили награды, среди них - председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников (Орден Александра Невского), гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов (Орден Почета). Орден Почета глава государства вручил гендиректору "Газпром-медиа-холдинг" Дмитрию Чернышенко.

"Мы - страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу", - заявил Владимир Путин и поблагодарил всех, кто помог осуществиться мечте - чемпионату мира по футболу в России. Орден Дружбы он вручил президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Такую же награду получили митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, посол Китая в России Ли Хуэй, глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов. Гендиректору оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ по футболу FIFA 2018 Алексею Сорокину был вручен Орден "За заслуги перед Отечеством IV степени".

"Дорогие друзья", - по-русски сказал Инфантино и перешел на английский, поздравляя всех с проведением лучшего ЧМ по футболу 2018 года - "невероятного и поистине уникального". Награду он захотел разделить со всем миром. "Вы приняли весь мир в качестве ваших друзей, и поэтому у всего мира образовались узы дружбы с Россией, которые никогда не порвутся", - заметил он. "Большое спасибо! Слава России!" - снова сказал по-русски глава ФИФА.

Ли Хуэй отметил крепкие отношения двух стран и заверил, что награда будет стимулировать его и товарищей делать больше и лучше на благо укрепления отношений. "Я буду, как пионер, всегда готов к дальнейшему стремлению развития российско-китайских отношений!" - заверил он.

Почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ получил первый вице-президент "Российского футбольного союза" Никита Симонян. "Уже идет 74-й год моего служения его величеству футболу", - сказал 92-летний Симонян. Проведение чемпионата мира он назвал блестящим.

"Все мы одна большая непобедимая команда. А иностранные участники ее украшают", - заключил президент, закрывая церемонию.