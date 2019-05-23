24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя"

Гости московского фестиваля "Рыбная неделя", статртующего 24 мая, смогут попробовать около сотни различных видов рыбы и рыбных деликатесов. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Каждый раз фестиваль пользуется бешеной популярностью, все-таки Москва не так сильно избалована рыбной продукцией", - отметил глава ведомства.

В столицу рыбу привезут более 50 предприятий от Сахалина до Балтики. 1,3 тысячи московских рыбных магазинов представят свою продукцию на празднике и побалуют скидками. Каждый желающий сможет, например, продегустировать тартар из сибаса и камчатского краба, колбасу из африканского сома и другие рыбные лакомства.

"Мы делаем и сыровяленую колбасу, и варено-копченую, и рыбные сосиски", - рассказал владелец рыбного хозяйства по разведению африканского сома Алексей Валуев. По словам предпринимателя, колбасу из африканского сома оценят даже те, кто не очень любит рыбу, потому что ее трудно отличить от мясных колбасных изделий.

К празднику также подключатся рестораны, которые будут удивлять изысканными рыбными блюдами и дальневосточными морепродуктами.

Для проведения фестиваля выбраны традиционные площадки. Семь площадок будут находиться в центре Москвы. Это площадь Революции, переход от площади Революции к Манежной, Манежная площадь, Климентовский переулок, Тверской бульвар (здесь будут сразу три точки рыбной недели).

Помимо рыбных угощений, на московской рыбной неделе будут проводиться тематические экскурсии, кулинарные и творческие мастер-классы, художественные постановки, лекции и встречи со специалистами в отрасли рыбного промысла. Между площадью Революции и Манежной будет работать рыбный рынок, где гости фестиваля смогут купить свежую рыбу и морепродукты. А на Манежной площади будет установлен масштабный арт-объект - 17-метровая реплика венецианского торгового судна XI века.

В Москве фестиваль проходит уже в пятый раз. В прошлом году на празднике побывали более 2 млн человек и приобрели около 150 тонн рыбной продукции. В этом году, как и в прошлом, проведут рыбный аукцион: будет разделываться тунец и выставляться на торги.

Угоститься рыбными деликатесами можно будет с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Фестиваль продлится до 2 июня.