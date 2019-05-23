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23.05.2019 13:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бахрушинский музей получит новое помещение

Текст: Ирина Огилько
Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина получит новый корпус. Об этом сообщают столичные власти.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Новый корпус расположен на улице Татарская, 20. Ранее в этом здании была общеобразовательная школа, а затем медсанчасть, куда во время Великой Отечественной войны привозили с Павелецкого вокзала раненых. Так как построенное в 1937 году здание не является памятником архитектуры, было решено помещения его преобразовать под театрально-выставочную площадку.

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Проект реконструкции четырехэтажного здания уже утвердили в Москомархитектуре. Его площадь после реконструкции составит порядка 4 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет открыт сувенирный магазин, кафе, гардероб. На втором этаже оборудуют выставочные залы, лекторий. Открытие нового корпуса запланировано на 2021 год.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Отметим, что Государственный центральный театральный музей имени Бухрушина ведет свою историю с 1894 году, когда впервые была показана публике коллекция Алексея Бахрушина. В 1913 году собрание было передано Академии наук. После революции музейная деятельность была возобновлена в 1919 году. Сегодня в фондах музея более 1,5 млн. экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 г. открыто представительство музея в Ульяновске: в "Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака" - филиале Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина". Также открылся филиал в подмосковном Зарайске, на родине Бахрушиных.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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