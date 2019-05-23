Бахрушинский музей получит новое помещение

Новый корпус расположен на улице Татарская, 20. Ранее в этом здании была общеобразовательная школа, а затем медсанчасть, куда во время Великой Отечественной войны привозили с Павелецкого вокзала раненых. Так как построенное в 1937 году здание не является памятником архитектуры, было решено помещения его преобразовать под театрально-выставочную площадку.

Проект реконструкции четырехэтажного здания уже утвердили в Москомархитектуре. Его площадь после реконструкции составит порядка 4 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет открыт сувенирный магазин, кафе, гардероб. На втором этаже оборудуют выставочные залы, лекторий. Открытие нового корпуса запланировано на 2021 год.

Отметим, что Государственный центральный театральный музей имени Бухрушина ведет свою историю с 1894 году, когда впервые была показана публике коллекция Алексея Бахрушина. В 1913 году собрание было передано Академии наук. После революции музейная деятельность была возобновлена в 1919 году. Сегодня в фондах музея более 1,5 млн. экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 г. открыто представительство музея в Ульяновске: в "Доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака" - филиале Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина". Также открылся филиал в подмосковном Зарайске, на родине Бахрушиных.