Деньги на благоустройство дворовых территорий в регионах с 2017 года выделяют по программе "Формирование современной городской среды", цель которой - сделать проживание людей более комфортным, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
По данным администрации Костромы, на придомовых территориях многоэтажек асфальтируют проезды и дорожки, устанавливают новое спортивное и игровое оборудование, делают наружное освещение и озеленяют территории.
Однако в некоторых районах города общественники подвергли резкой критике методы реализации программы.
- В большинстве случаев "благоустройство" дворовых территорий заключается в уничтожении существующих зеленых насаждений и закатывании освободившихся территорий асфальтом под автостоянки. Затрачены огромные бюджетные деньги для того, чтобы ухудшить экологическую ситуацию в жилой зоне. Места для строительства детских, спортивных площадок и зон отдыха пожилого населения не остается, - пояснила депутат гордумы Костромы, сопредседатель областного экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.
При общении с журналистами градозащитники отметили, что в последнее время истории с уничтожением зеленых массивов приобретают массовый характер. Так, в июле прошлого года чудовищный "лесоповал" произошел в костромском микрорайоне Черноречье, который когда-то считался самым тихим и зеленым в Костроме. Под видом благоустройства на территории возле школы N 3 и ближайших к ней домов строители вырубили 85 деревьев. Уже на следующий день на месте вырубки появилась автопарковка. По факту уничтожения деревьев общественники написали обращения в мэрию и природоохранную прокуратуру. Однако чиновники оснований для вмешательства не нашли, заявив, что лесной массив был уничтожен "по желанию жителей", которым оказалось негде парковать свои многочисленные авто.
Новый этап наступления на зеленые зоны Костромы начался в 2019 году. Шестого мая в гордуму обратились жители дома N 18 на улице Сутырина с просьбой остановить незаконную вырубку зеленых насаждений в их дворе и не допустить строительства автостоянки на месте рощи.
- Около двадцати совершенно здоровых деревьев были вырублены, и на их месте в рамках программы "Формирование современной городской среды" будет создана автостоянка для нуждающихся автолюбителей. Ветераны дома выразили возмущение таким "подарком" жителям дома к победному празднику, - пояснили депутаты.
Экологи обследовали срезы стволов и пришли к выводу, что ради нескольких дополнительных парковочных мест во дворе уничтожили десятки здоровых, сильных деревьев.
При расследовании инцидента выяснилось, что на собрании жильцов ежегодно расширяющееся лобби автомобилистов оказалось сильнее группы пешеходов, оставшихся в меньшинстве. В результате некогда зеленый двор превратился в узаконенную голую автостоянку.
Собрав все факты воедино, градозащитники решили бороться с внедренными в Костроме методами "парковочного благоустройства". В обращении в минстрой депутаты гордумы указали, что в Костроме и без уничтожения зеленых дворовых насаждений не исполняется экологический норматив. При норме в 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования в Костроме на одного жителя приходится втрое меньше - 5,3 квадратного метра.
Депутаты подчеркнули, что действующие нормы градостроительного проектирования предусматривают, что для создания благоприятной среды обитания не менее 25 процентов территории двора каждой многоэтажки должно быть занято зелеными насаждениями. Однако в Костроме эти нормы почти повсеместно нарушаются. При этом власти продолжают давать разрешения на вырубку кустов и деревьев по заявлениям автовладельцев.
Депутаты попросили московских экспертов провести в Костроме проверку исполнения программы "Формирование современной городской среды".
Татьяна Леонова, жительница многоквартирного дома на улице Свердлова в Костроме:
- В нашем районе практически все дворы превратились в места постоянного хранения машин. Они захватывают газоны, тротуары, детские площадки, от выхлопов нечем дышать. Тесно, неудобно! А у нас, несмотря на жалобы жителей, посреди и без того перенаселенного двора вместо старого сарая умудрились "воткнуть" девятиэтажку! Ее еще не сдали в эксплуатацию, а людям уже не то что гулять - развернуться негде. Вместо того чтобы разрешать уродливую точечную застройку, чиновникам надо больше думать об удобстве жителей. Должны же быть хоть какие-то минимальные дворы и зелень!
Игорь Кирюхин, автомобилист:
- Недовольные бабушки привыкли жить в советское время, когда в городе на целый дом было не больше двух машин. А сейчас автомобиль есть практически у всех, и всем надо где-то парковаться. Но дворы не резиновые, мест для парковки не хватает. Мэрии надо что-то с этим делать. Пока я реальных шагов не вижу. В итоге каждый решает проблему сам - как может.