В Костроме программа "Комфортная городская среда" неожиданно обернулась массовым уничтожением зеленых насаждений во дворах жилых домов. В связи с этим депутаты гордумы направили официальное обращение в Минстрой России с просьбой изменить действующий порядок благоустройства дворовых территорий.

Деньги на благоустройство дворовых территорий в регионах с 2017 года выделяют по программе "Формирование современной городской среды", цель которой - сделать проживание людей более комфортным, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

По данным администрации Костромы, на придомовых территориях многоэтажек асфальтируют проезды и дорожки, устанавливают новое спортивное и игровое оборудование, делают наружное освещение и озеленяют территории.

Однако в некоторых районах города общественники подвергли резкой критике методы реализации программы.

- В большинстве случаев "благоустройство" дворовых территорий заключается в уничтожении существующих зеленых насаждений и закатывании освободившихся территорий асфальтом под автостоянки. Затрачены огромные бюджетные деньги для того, чтобы ухудшить экологическую ситуацию в жилой зоне. Места для строительства детских, спортивных площадок и зон отдыха пожилого населения не остается, - пояснила депутат гордумы Костромы, сопредседатель областного экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.

При общении с журналистами градозащитники отметили, что в последнее время истории с уничтожением зеленых массивов приобретают массовый характер. Так, в июле прошлого года чудовищный "лесоповал" произошел в костромском микрорайоне Черноречье, который когда-то считался самым тихим и зеленым в Костроме. Под видом благоустройства на территории возле школы N 3 и ближайших к ней домов строители вырубили 85 деревьев. Уже на следующий день на месте вырубки появилась автопарковка. По факту уничтожения деревьев общественники написали обращения в мэрию и природоохранную прокуратуру. Однако чиновники оснований для вмешательства не нашли, заявив, что лесной массив был уничтожен "по желанию жителей", которым оказалось негде парковать свои многочисленные авто.

Жильцы дома обратились в гордуму с просьбой не допустить строительства стоянки в их дворе на месте рощи

Новый этап наступления на зеленые зоны Костромы начался в 2019 году. Шестого мая в гордуму обратились жители дома N 18 на улице Сутырина с просьбой остановить незаконную вырубку зеленых насаждений в их дворе и не допустить строительства автостоянки на месте рощи.

- Около двадцати совершенно здоровых деревьев были вырублены, и на их месте в рамках программы "Формирование современной городской среды" будет создана автостоянка для нуждающихся автолюбителей. Ветераны дома выразили возмущение таким "подарком" жителям дома к победному празднику, - пояснили депутаты.

Экологи обследовали срезы стволов и пришли к выводу, что ради нескольких дополнительных парковочных мест во дворе уничтожили десятки здоровых, сильных деревьев.

При расследовании инцидента выяснилось, что на собрании жильцов ежегодно расширяющееся лобби автомобилистов оказалось сильнее группы пешеходов, оставшихся в меньшинстве. В результате некогда зеленый двор превратился в узаконенную голую автостоянку.

Собрав все факты воедино, градозащитники решили бороться с внедренными в Костроме методами "парковочного благоустройства". В обращении в минстрой депутаты гордумы указали, что в Костроме и без уничтожения зеленых дворовых насаждений не исполняется экологический норматив. При норме в 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования в Костроме на одного жителя приходится втрое меньше - 5,3 квадратного метра.

Депутаты подчеркнули, что действующие нормы градостроительного проектирования предусматривают, что для создания благоприятной среды обитания не менее 25 процентов территории двора каждой многоэтажки должно быть занято зелеными насаждениями. Однако в Костроме эти нормы почти повсеместно нарушаются. При этом власти продолжают давать разрешения на вырубку кустов и деревьев по заявлениям автовладельцев.

Депутаты попросили московских экспертов провести в Костроме проверку исполнения программы "Формирование современной городской среды".

Мнения

Татьяна Леонова, жительница многоквартирного дома на улице Свердлова в Костроме:

- В нашем районе практически все дворы превратились в места постоянного хранения машин. Они захватывают газоны, тротуары, детские площадки, от выхлопов нечем дышать. Тесно, неудобно! А у нас, несмотря на жалобы жителей, посреди и без того перенаселенного двора вместо старого сарая умудрились "воткнуть" девятиэтажку! Ее еще не сдали в эксплуатацию, а людям уже не то что гулять - развернуться негде. Вместо того чтобы разрешать уродливую точечную застройку, чиновникам надо больше думать об удобстве жителей. Должны же быть хоть какие-то минимальные дворы и зелень!

Игорь Кирюхин, автомобилист:

- Недовольные бабушки привыкли жить в советское время, когда в городе на целый дом было не больше двух машин. А сейчас автомобиль есть практически у всех, и всем надо где-то парковаться. Но дворы не резиновые, мест для парковки не хватает. Мэрии надо что-то с этим делать. Пока я реальных шагов не вижу. В итоге каждый решает проблему сам - как может.