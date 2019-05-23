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23.05.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Браконьера под Владимиром задержали за убийство егеря

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Во Владимирской области задержали молодого охотника по подозрению в убийстве местного егеря, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Утром 22 мая в полицию поступило заявление о пропаже 55-летнего жителя Собинского района, который работал егерем местного охотхозяйства. В результате поисков тело погибшего с огнестрельными ранениями обнаружили в лесном массиве близ деревни Березники. Благодаря совместным действиям полиции и Следственного комитета задержать предполагаемого виновника убийства егеря удалось по "горячим" следам.

- По подозрению в его совершении задержан 22-летний житель Гусь-Хрустального района, сейчас с ним работает следователь СК России, - говорится в сообщении.

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По факту убийства егеря возбудили уголовное дело. По предварительной версии следствия, вечером 21 мая 2019 года подозреваемый молодой человек вместе со своим отчимом из Гусь-Хрустального района приехал в Собинский район, чтобы поохотиться на лося. Сейчас у лосей идет период отелов, и охота на этих животных запрещена. Около девяти часов вечера 22 мая егерь услышал в лесу выстрелы и решил, что там находятся браконьеры.

- Егерь обнаружил браконьеров, и как предполагает следствие, высказал им законные претензии. В ходе инцидента 22-летний парень, находившийся в состоянии опьянения, выстрелил в мужчину из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью, - рассказали в СК.

Дробь попала егерю в лицо и в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В СК полагают, что после убийства егеря молодой браконьер и его отчим сели в служебную машину жертвы и скрылись на ней из леса.

Проехав около 20 километров, они бросили машину покойного и отправились домой. Вскоре их вычислили оперативники.

Во время обыска у подозреваемых нашли незарегистрированное охотничье ружье. В ближайшее время суд по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В СК намерены требовать, чтобы на время следствия задержанного поместили в СИЗО.

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