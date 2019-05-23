"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей

Полиция в Костроме задержала участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили 122 миллиона рублей, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД России по Костромской области совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали четверых жителей Костромы, которые в течение двух с половиной лет занимались проведением незаконных банковских операций.

По данным следствия, организатором подпольной группы "черных банкиров" стал 36-летний костромич. Среди троих его подельников были потомственные финансисты, в том числе мать и дочь из одной семьи.

- Злоумышленники, в число которых входили высококвалифицированные бухгалтеры, подыскивали среди знакомых доверенных лиц, на которых оформляли коммерческие организации, - рассказали в полиции.

Созданные "черными банкирами" фирмы оказывали мнимые услуги заказчикам. На самом деле, суть работы заключалась в том, что они переводили между счетами деньги, а затем выводили их из оборота и обналичивали. При помощи подпольных банкиров заказчики группировки получали возможность использовать нелегальные доходы в своих интересах. Всего установлено десять подставных фирм, через счета которых с октября 2016 года по март 2019 года злоумышленники перевели более 122 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники получили от заказчиков как минимум 9 миллионов рублей.

Когда о деятельности подпольной организации стало известно силовикам, против участников группы возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В квартирах и офисах подозреваемых прошло 25 обысков, изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты и деньги. Предполагаемого организатора теневой схемы отправили под домашний арест, его подельниц оставили под подпиской о невыезде. Если вину подозреваемых докажут в суде, наказание каждому может составить до семи лет заключения со штрафом до миллиона рублей.