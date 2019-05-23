В Москве продолжается первый этап Гран-при ФИДЕ по нокаут-системе с призовым фондом 130 тысяч евро.

В Центральном доме шахматиста имени Ботвинника состоялся тай-брейк второго круга.

Россиянин Александр Грищук и американец Уэсли Со сыграли первую партию в быстрые шахматы вничью, а во второй сильнее был игравший белыми россиянин - 2,5:1,5.

Еще один наш соотечественник Ян Непомнящий удержал непростую позицию в первой "быстрой" партии против китайца Вэй И, а во второй победил своего противника, выиграв матч со счетом 2,5:1,5.

А вот Даниил Дубов (Россия) проиграл Хикару Накамуре (США) со счетом - 1,5:2,5 очка.

Первым участником полуфинальной серии стал поляк Радослав Войташек, которому теперь предстоит сразиться с Яном Непомнящим.

Ну а вторую путевку в финал этапа Гран-при ФИДЕ разыграют Александр Грищук и Хикару Накамура.