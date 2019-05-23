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23.05.2019 21:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нефть и газ оставим в стороне

На Втором Столыпинском форуме представлена дорожная карта развития несырьевой экономики
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Девять несырьевых секторов российской экономики обладают наибольшим потенциалом для роста. В их числе цифровая экономика, индустрии здоровья и гостеприимства, обеспечение мобильности и производство товаров народного потребления. К такому выводу пришли экономисты, собравшиеся вчера в Москве на Втором Столыпинском форуме "Стратегии для России".

Ключевой темой форума стало обеспечение роста производств, не касающихся экспорта природных богатств.

- Мы рассматриваем, какие пути развития есть у экономики России. По поручению президента Российской Федерации был подготовлен специальный документ, который называется "Дорожная карта устойчивого роста несырьевого сектора экономики", - сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Дорожная карта определила девять несырьевых секторов российской экономики

Дорожная карта определила девять несырьевых секторов российской экономики, на которых следует сосредоточить усилия и бизнесу, и государству. Среди них оказались цифровая экономика, индустрии здоровья и гостеприимства, обеспечение мобильности и производство товаров народного потребления (так называемая экономика простых вещей). Программа стимулирования этих секторов, включающая упрощение регуляторики, налоговые льготы и бесплатные госгарантии, по мнению создателей карты, должна быть направлена на кластеры - объединения участников бизнес-процессов без привязки к географии.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Орешкин оценил объем новых ограничений в торговле с Украиной

Опытом перехода экономики на несырьевые рельсы поделились эксперты из Индонезии и Вьетнама. Бывший министр промышленности Чешской Республики Ян Младек отметил пользу такого обсуждения, но подчеркнул, что необходимо учитывать особенности территории и "переводить иностранные программы так, как переводят песни или стихотворения". Но общие моменты тоже нашлись: например, в Чехии, по оценке Младека, одним из ключевых факторов развития несырьевого сектора называют создание индустриальных зон. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев тоже считает, что инвестиции в обустройство индустриальных парков дают феноменальный эффект, приведя в пример фармацевтический кластер в Пущине, сырный кластер в Дмитровском районе и строительство завода Mercedes.

- Этап самого производства является низкоприбыльным. Выстраивая стратегии, нужно прежде всего ориентироваться на создание добавленной стоимости, - подчеркнул в ходе обсуждения еще один эксперт - министр экономического развития Максим Орешкин. - Например, Apple зарабатывает на том, что производит технологический продукт, создавая его дизайн и занимаясь маркетингом.

Стоит отметить, что стартовую сессию форума, а также несколько панельных дискуссий провели в необычном формате - под открытым небом. В специально установленных шатрах встречались партнеры форума, представители бизнеса, молодые предприниматели.

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