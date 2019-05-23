Фестиваль "Интермузей"-2019 начнется 30 мая в Москве

Международный фестиваль "Интермузей-2019" пройдет с 30 мая по 2 июня 2019 в Москве, в ЦВЗ "Манеж". Ежегодный музейный фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации.

Тема музейного форума - "Диалог профессионалов". В этом году акцент делается на деловой программе фестиваля. Она построена в соответствии с основными направлениями деятельности музеев: музейная безопасность; экспозиционно-выставочная деятельность; научно-исследовательская работа; фондовая работа; продвижение; информационные технологии; подготовка кадров; просветительская деятельность, инклюзия.

В течение четырех дней фестиваля российские и зарубежные специалисты смогут обсудить вопросы и перспективы развития музейной отрасли. Встретиться и пообщаться с коллегами можно будет на открытых дискуссионных площадках, конференциях, круглых столах, а также в пространствах, созданных специально для отдыха и общения.

Основа экспозиции фестиваля - презентация передовых музейных проектов федеральных музеев: музейных комплексов в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерово, музея-заповедника "Владивостокская крепость" и др.

Впервые в рамках фестиваля регионы Российской Федерации представят новые музеи, открывшиеся за последние несколько лет. Среди экспонентов 50 новых музеев из 22 регионов России - от Архангельска до Крыма и от Сахалина до Орла.

Среди международных участников-экспонентов, а также делегатов фестиваля представители следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Словения, Хорватия, Узбекистан, а также Абхазия, ЛНР и ДНР. Отдельный стенд получил партнер фестиваля - "Форум славянских культур". Всего на 10 стендах представят свои экспозиции более 30 зарубежных музеев. А международные эксперты участвуют в большинстве сессий деловой программы.