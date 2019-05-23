Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 7 по 16 июня

В этом году фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет в Москве на 43 площадках города, и соберет участников из 14 стран мира. Об этом сообщают столичные власти.

По данным организаторов, участники фестиваля, а это гости из регионов России, Италии, Великобритании, Турции, Франции и других стран, представят живые картины более 30 исторических эпох, среди них - времена Ивана Грозного, Первой мировой войны, Гражданской войны, эпохи декаданса и многих других. Помимо разыгранных сценок будут и рыцарские турниры на территории музея-заповедника "Коломенское", экскурсии, квесты.

Так, посетители площадки на Тверском бульваре, д.19 побывают в Османской империи XVI-XVII веков - здесь откроют дворец паши и базар. Каким был Великий шелковый путь от Египта до Новгорода, который прошли арабские купцы X-XII, расскажет площадка на Тверском бульваре, д.2. На Гоголевском бульваре представят сюжет из Гражданской войны. Историю кораблестроения можно будет узнать, прогулявшись по набережным от Пречистенки до Кремля.

Вход на большинство площадок бесплатный, платными будут лишь угощения, билеты в музеи и на рыцарские турниры.

Напомним, что п фестиваль реконструкций прошел в 2011 году в музее-заповеднике "Коломенское". Его основной темой была Древняя Русь.

Полная карта фестиваля - на сайте - historyfest.ru