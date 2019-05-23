ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как считает следствие, задержанный причастен к попытке поджога дома Бочарова в 2016 году. Тогда злоумышленник бросил в сторону дома бутылку с зажигательной смесью, правда, она не долетела до здания.

Таким образом преступники хотели напугать главу региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда.

В результате были установлены пять человек, причастных к преступлению, трое из них были задержаны два года назад. Еще один скрылся в США, где отбывает наказание за другое преступление.