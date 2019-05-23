Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке

Против главы администрации подмосковного городского округа Лосино-Петровский Олега Фетюкова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба главного управления СКР по Подмосковью.

По версии следствия, Фетюков получал регулярные "откаты" за проведение ярмарок в городском округе. Их общая сумма составила не менее 960 тысяч рублей.

Еще 20 тысяч глава получил от индивидуального предпринимателя - за выдачу разрешения на торговлю. Интересно, что на должность главы местный совет депутатов избрал Фетюкова всего два месяца назад - в марте 2019 года.