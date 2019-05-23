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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Готовится к запуску уникальный тоннель под Калужским шоссе
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 111(7869)
В ТиНАО полным ходом идет строительство одной из главных трасс Новой Москвы - магистрали Солнцево - Бутово - Видное (СБВ). Уже в начале следующего месяца откроется движение по мегатоннелю под Калужским шоссе. Он выведет трафик и поезда прямо к новой станции Сокольнической линии метро "Коммунарка", которую вместе с "Ольховой", "Прокшино" и "Филатовым лугом" запустят в конце июня - начале августа.
Метро в Москве строится так стремительно, что схемы приходится постоянно обновлять. Фото: Михаил Синицын. Метро в Москве строится так стремительно, что схемы приходится постоянно обновлять. Фото: Михаил Синицын.
Метро в Москве строится так стремительно, что схемы приходится постоянно обновлять. Фото: Михаил Синицын.

Сейчас в тоннеле, длина которого более 2 км, ведутся пуско-наладочные работы: специалистам нужно проверить противопожарные, вентиляционные и мониторинговые системы. Ответственность большая - здесь поедут не только тысячи машин, но пройдут десятки маршрутов общественного транспорта. "Автобусы будут ходить до станций метро "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатов луг" со стороны новых территорий, области и Москвы - все будут двигаться по этому тоннелю", - рассказал первый замруководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Между тем саму дорогу Солнцево - Видное - Бутово продолжают строить с двух концов. По словам Аксенова, в начале 2022 года трасса соединится с Боровским шоссе, а вот примыкание к улице Поляны в Бутово произойдет позже, предположительно в 2023-м. Все дело в прокладке метро: пока не решены все технические вопросы с продлением до будущей станции "Потапово", дорогу начинать строить нельзя. Так или иначе, к активной фазе на обоих участках готовятся приступать уже в этом году. А это значит, что новая трасса скоро соединится со строящимися московскими хордами (Юго-Восточной и Юго-Западной), образовав с ними единое кольцо.

Буквально в 100 метрах от тоннеля, проходящего под "Калужкой", расположился ситуационный центр "Гормоста". Сюда будет стекаться вся информация о дорожной обстановке на СВБ с десятками объектов от Боровского шоссе (в перспективе) до самого Бутово: эстакадами, развязками, съездами и тоннелями. Данные с камер наблюдения выводятся на огромный экран с 81 ячейкой. Из окна ситуационного центра виден, как прозвали его строители, "завод" - очистные сооружения, которые будут принимать все стоки от трассы и ветки метро. Грязные сточные воды не должны попасть в протекающую здесь небольшую речушку Малую Сосенку. В реку вода будет возвращаться после тщательной фильтрации. Необходимое оборудование на "заводе" уже установлено.

Везде, куда ни глянь в Новой Москве, сплошная стройка! Неподалеку краны и техника ведут работы по возведению станции метро "Коммунарка-2" на перспективном перегоне от "Улицы Новаторов" до уже готовой к запуску сокольнической "Коммунарки". Кстати, решение о продлении этой линии до Троицка уже принято, маршрут прорабатывается, и метро может прийти в 2023 году.

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