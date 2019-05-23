Какие сюрпризы готовит нам путешествие по железной дороге

Появились новые маршруты прежде всего на южные курорты Черного моря. Добраться без пересадки в Анапу теперь смогут пассажиры из Белгорода, а в Сочи и столицу Абхазии - Сухум - из Великого Новгорода.
Как и в прошлом году пойдут прямые поезда в Сочи из Челябинска и Уфы. Причем маршрут теперь продлевают до Имеретинского Курорта. Так людям будет проще добраться до своих гостиниц, пояснил Пегов.
Также пойдут прямые поезда в Анапу из Санкт-Петербурга и Кирова. Из Северной столицы можно будет напрямую уехать и в курортный Адлер.
Новые дневные поезда пустят также в центральной части страны, например, из Москвы в Липецк и Тамбов, из Сыктывкара - в Усинск. В Сибири также к лету на маршруты выйдут новые составы, например, из Красноярска в Северобайкальск, из Новосибирска в Абакан. Время отъезда и прибытия станет более комфортным для пассажиров, обещают в РЖД. "Эти поезда уже все находятся в графике. Мы думаем, все они будут востребованы пассажирами", - сказал Дмитрий Пегов.
Всего в летний сезон железнодорожники планируют перевезти около 34 миллионов пассажиров. Сейчас на три летних месяца уже продано около 3 миллионов билетов. По сравнению с прошлым годом спрос ощутимо вырос - продажи на 5 процентов опережают показатели 2018-го.
Отдельного внимания удостоены маленькие пассажиры. В составе организованных групп в этом году по железной дороге рассчитывают перевезти 450 тысяч юных путешественников. Только под перевозку детей запланировано 29 составов. Если потребуется, их количество увеличат, пообещал Пегов.
Да и само путешествие по железной дороге становится комфортнее. В этом году на рельсы вышло более 270 новых вагонов, до конца года поступят еще 253. Кроме того, почти 540 вагонов капитально отремонтировано. Их как раз дополнительно выводят на линию летом, а потому оснащают кондиционерами и биотуалетами.
Обновляются, кстати, не только купейные, но и плацкартные вагоны. Новые плацкарты будут оснащены розетками, душем, сервисными зонами с холодильниками и микроволновками и другими удобствами. Причем цены на билеты в таких вагонах будут не выше, чем в обычных, заверил Петр Иванов, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), дочерней компании РЖД.
Вокзалы также сделают более удобными для пассажиров. Например, 30 малых вокзалов к этому летнему сезону оборудовали сетями Wi-Fi. К 2023 году РЖД планирует оснастить кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении, а к 2025 году - обновить в целом пассажирский подвижной состав.
В России, как говорят социологи, уехать в отпуск собирается треть населения, а 70 процентов будут отдыхать дома и на даче. Для них будут курсировать пригородные поезда.
Причем количество электричек в регионах также увеличится, заверил Дмитрий Пегов. "Сейчас все регионы плотно работают с РЖД, у всех заложены деньги на компенсацию выпадающих доходов, поэтому разговоров о том, что мы будет сокращать график пригородного движения, нет и быть не может", - сказал он.
Будет развиваться и скоростное железнодорожное сообщение. Южные направления усилят скоростными поездами "Ласточка". Запустить их планируют между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском.
Тем временем
РЖД запустит прокат велосипедов на станциях. Услуга уже тестируется, рассказал Дмитрий Пегов. "Видим, что услуга востребована", - отметил он и добавил, что прокат велосипедов будет действовать на малых станциях. В пример Пегов привел станции Царское Село и Зеленогорск в Ленинградской области.
Железнодорожники стараются оптимизировать услуги для удобства туристов. Сейчас возникают новые велосипедные маршруты, в выходные дни приезжает много пассажиров на поездах. Чтобы им не приходилось везти с собой велосипеды, РЖД с местными администрациями создают возможности для велопроката.
Пассажиры смогут брать в аренду велосипеды и путешествовать по туристическим местам, осматривать памятники архитектуры, посещать музеи. Затем они будут сдавать велосипед на станции и уезжать обратно на электричках.