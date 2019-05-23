Какие сюрпризы готовит нам путешествие по железной дороге

В этом летнем сезоне уже назначено 500 дополнительных рейсов. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

В этом году по железной дороге организованными группами прокатятся 450 тысяч юных путешественников. Фото: Сергей Михеев.

Появились новые маршруты прежде всего на южные курорты Черного моря. Добраться без пересадки в Анапу теперь смогут пассажиры из Белгорода, а в Сочи и столицу Абхазии - Сухум - из Великого Новгорода.

Новые плацкарты будут оснащены розетками, душем, сервисными зонами с холодильниками и микроволновками

Как и в прошлом году пойдут прямые поезда в Сочи из Челябинска и Уфы. Причем маршрут теперь продлевают до Имеретинского Курорта. Так людям будет проще добраться до своих гостиниц, пояснил Пегов.

Также пойдут прямые поезда в Анапу из Санкт-Петербурга и Кирова. Из Северной столицы можно будет напрямую уехать и в курортный Адлер.

Новые дневные поезда пустят также в центральной части страны, например, из Москвы в Липецк и Тамбов, из Сыктывкара - в Усинск. В Сибири также к лету на маршруты выйдут новые составы, например, из Красноярска в Северобайкальск, из Новосибирска в Абакан. Время отъезда и прибытия станет более комфортным для пассажиров, обещают в РЖД. "Эти поезда уже все находятся в графике. Мы думаем, все они будут востребованы пассажирами", - сказал Дмитрий Пегов.

Всего в летний сезон железнодорожники планируют перевезти около 34 миллионов пассажиров. Сейчас на три летних месяца уже продано около 3 миллионов билетов. По сравнению с прошлым годом спрос ощутимо вырос - продажи на 5 процентов опережают показатели 2018-го.

Отдельного внимания удостоены маленькие пассажиры. В составе организованных групп в этом году по железной дороге рассчитывают перевезти 450 тысяч юных путешественников. Только под перевозку детей запланировано 29 составов. Если потребуется, их количество увеличат, пообещал Пегов.

Железнодорожники запустят прокат велосипедов на станциях

Да и само путешествие по железной дороге становится комфортнее. В этом году на рельсы вышло более 270 новых вагонов, до конца года поступят еще 253. Кроме того, почти 540 вагонов капитально отремонтировано. Их как раз дополнительно выводят на линию летом, а потому оснащают кондиционерами и биотуалетами.

К 2023 году РЖД оснастит кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении. Фото: Александр Корольков.

Обновляются, кстати, не только купейные, но и плацкартные вагоны. Новые плацкарты будут оснащены розетками, душем, сервисными зонами с холодильниками и микроволновками и другими удобствами. Причем цены на билеты в таких вагонах будут не выше, чем в обычных, заверил Петр Иванов, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), дочерней компании РЖД.

Вокзалы также сделают более удобными для пассажиров. Например, 30 малых вокзалов к этому летнему сезону оборудовали сетями Wi-Fi. К 2023 году РЖД планирует оснастить кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении, а к 2025 году - обновить в целом пассажирский подвижной состав.

В России, как говорят социологи, уехать в отпуск собирается треть населения, а 70 процентов будут отдыхать дома и на даче. Для них будут курсировать пригородные поезда.

Причем количество электричек в регионах также увеличится, заверил Дмитрий Пегов. "Сейчас все регионы плотно работают с РЖД, у всех заложены деньги на компенсацию выпадающих доходов, поэтому разговоров о том, что мы будет сокращать график пригородного движения, нет и быть не может", - сказал он.

Будет развиваться и скоростное железнодорожное сообщение. Южные направления усилят скоростными поездами "Ласточка". Запустить их планируют между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском.

Тем временем



РЖД запустит прокат велосипедов на станциях. Услуга уже тестируется, рассказал Дмитрий Пегов. "Видим, что услуга востребована", - отметил он и добавил, что прокат велосипедов будет действовать на малых станциях. В пример Пегов привел станции Царское Село и Зеленогорск в Ленинградской области.



Железнодорожники стараются оптимизировать услуги для удобства туристов. Сейчас возникают новые велосипедные маршруты, в выходные дни приезжает много пассажиров на поездах. Чтобы им не приходилось везти с собой велосипеды, РЖД с местными администрациями создают возможности для велопроката.



Пассажиры смогут брать в аренду велосипеды и путешествовать по туристическим местам, осматривать памятники архитектуры, посещать музеи. Затем они будут сдавать велосипед на станции и уезжать обратно на электричках.