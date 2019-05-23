Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные

Май в Москве преподнес много сюрпризов: то атмосферное давление взлетало, а потом падало до рекорда, то одолевала на праздники почти июльская жара. Но к последним выходным месяца погода вернется в норму для конца весны. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова

По данным синоптика, погоду будет формировать северный антициклон, поэтому воздух остынет до климатической нормы, при этом в пятницу даже опустится на один-два градуса ниже ее. Зато осадков в последний рабочий день недели не ожидается.

В ночь на субботу похолодает до +8, по области - до 7 тепла, днем возможны небольшие дожди с грозами и усилением ветра до 15 м/с. Несмотря на температуру воздуха +22 градуса, ощущаться она будет не выше +19.

- В ночь на воскресенье - не ниже +12, а днем - до +22 градусов, временами возможны дожди, - рассказала Позднякова. - В понедельник характер погоды не изменится за одним исключением, пока дождей не ожидаем.

По словам метеоролога, после сухого апреля дожди в мае полезны региону. Они снизят пожарную опасность в регионе, затем напитают влагой землю для будущего урожая, прибьют пыль и пыльцу, тем самым очистив воздух. По данным метеоролога, выпасть сможет до 8 мм осадков. К слову, сейчас копилка осадков немного превысила норму, составляющую для мая 53 мм.