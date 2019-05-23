На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Среда стала самым теплым днем недели, когда температура повышалась до плюс 27 градусов, - напомнил Вильфанд. - В четверг же будут складываться условия для образования грозовой деятельности. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла. А вот в пятницу температура может упасть по отношению к среде почти на 10 градусов. Ночью около +8, а днем в Москве 19-21 градус, по области - 16-21 градус. Без осадков.

"В пятницу в школах пройдет традиционный "Последний звонок". Хочу предупредить родителей, что вечером на улице будет довольно свежо. К 21 часу температура упадет до 9-10 градусов. Поэтому стоит взять с собой теплые вещи, если окончание школы планируется отмечать на свежем воздухе", - добавил Вильфанд.

По его словам, пятница станет самым холодным днем на этой неделе, затем начнется повышение температуры. Но не резкое. И пока о возвращении жары речи не идет. Зато ожидается увеличение облачности и, соответственно, осадков.