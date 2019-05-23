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23.05.2019 00:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проверка сбоем

Названы главные версии ЧП в московском метро
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)
Причины сбоя на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро, где примерно тысяча пассажиров провела в тоннеле около двух часов, будет выяснять экспертная комиссия. Как заявил вчера журналистам заммэра, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, расследование может занять неделю.
К каждому застрявшему поезду подогнали резервные составы и эвакуировали людей через кабину машиниста. Фото: Vesti.ru К каждому застрявшему поезду подогнали резервные составы и эвакуировали людей через кабину машиниста. Фото: Vesti.ru
К каждому застрявшему поезду подогнали резервные составы и эвакуировали людей через кабину машиниста. Фото: Vesti.ru

Напомню, что около 19:00 21 мая в тоннелях на общем участке БКЛ и желтой ветки встали одновременно три поезда - пропало напряжение. В вагонах, правда, работал и свет, и интернет: люди делились своими впечатлениями и в Twitterметро, и в популярных пабликах. Особой паники, судя по сообщениям, не было. Но вечерние планы людей оказались сорваны, потому что сиюминутно восстановить движение у работников метро не получилось. А станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" пришлось временно закрыть. Впрочем, транспортный комплекс сделал все, чтобы не случился коллапс. Запустили дополнительные автобусы, проезд на них был бесплатным.

Рассматриваются две основные версии случившегося: поломка токоприемников у поездов и неисправность контактного рельса

По оценкам руководства метро, во время сбоя все технические специалисты работали слаженно. Вариантов, как ликвидировать "пробку", было как минимум три. Можно было попробовать отбуксировать застрявшие поезда на ближайшую станцию. Или просто открыть двери и провести пассажиров по тоннелю к выходу. Каждый сценарий имел свои минусы. В первом случае работы оказались бы слишком трудоемкими. Ведь тоннель там не прямой, и буксировать поезда было бы трудно. Второй вариант был небезопасен: пройти по тоннелю с множеством электрокабелей может только подготовленный человек, а в вагонах могли быть и дети. Так бы и поступили в экстренной ситуации, например при пожаре. Но в данном случае возгорания не было. Поэтому остановились на третьем варианте: подогнали резервные составы к каждому застрявшему поезду и эвакуировали людей через кабину машиниста. Старались сделать все как можно быстрее, но все равно людям пришлось провести взаперти в вагонах около двух часов.

Шесть станций московского метро закроют на выходные

Существовала ли опасность? И официальные лица метро, и опрошенные "РГ" сотрудники считают, что нет, ситуация полностью контролировалась. У машинистов есть четкие инструкции, как поступать в подобных ситуациях, как вызвать врачей, если кому-то вдруг стало бы плохо в вагоне. К тому же во время "спецоперации" в тоннеле на полную мощь включили вентиляцию. Людям было тяжело, но терпимо. В метро понимали, что кому-то может стать плохо, на этот случай на ближайшие станции вызвали бригады врачей. Но к ним никто не обратился. Были те, кто брал воду, ее раздавали бесплатно. Многие хотели в туалет, им открывали служебные уборные.

Отметим, что участок, где застряли поезда, один из самых новых в московской подземке, он открылся в прошлом году. До этого момента никаких ЧП на линии не происходило. Сейчас все ограничения там сняты, метро работает в обычном режиме. Расследование ЧП продолжается. Комиссия рассмотрит две основных версии: поломка токоприемников у поездов и неисправность контактного рельса.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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