Названы лауреаты Патриаршей премии-2019

В канун Дня славянской письменности и культуры в храме Христа Спасителя прошла церемония вручения Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2019 год. Ею уже девятый сезон отмечают русскоязычных писателей за вклад в литературу, отменный стиль, несущий в мир вечные ценности - нравственные и духовные. В этом году награду из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили Дмитрий Володихин, Александр Стрижев, Михаил Тарковский.

Обращаясь к собравшимся в Зале церковных соборов ХХС Патриарх, уже по традиции, говорит о борьбе правды и лжи в современном искусстве, о том, что нужно отличать "шум от сигнала", фейк от таланта.

- Справедливости ради нужно отметить, что литературный процесс не однороден, к счастью, в обществе есть запрос на поиск настоящего, жажда подлинного в мире социальных и культурных декораций. Я надеюсь, что таких писателей будет становиться все больше, - напутствует Святейший всех участников конкурса перед тем, как жюри определится с лауреатами. - Нам нужны новые Пушкины, которые могли бы "чувства добрые лирой пробуждать", не идеализируя, но и не опошляя мир существующий.

Именно в литературе, по мнению Патриарха, русская культура нашла свое самое глубокое выражение. А классическая словесность - один из важнейших способов национального самопознания. Святейший подводит итог:

"Будущее России напрямую связано с будущим русской литературы". И оно, судя по лауреатским именам, светлое.

Михаил Тарковский, замечательный русский писатель и внук замечательного русского поэта Арсения Тарковского, второй раз в шорт-листе премии. И в прошлом, и в этом году коллеги-журналисты считали его номером один среди номинантов. Это неудивительно. Последователь Виктора Астафьева, он давно перебрался из Москвы в Туруханский район Красноярского края, работает главредом знаменитого сибирского журнала "Енисей", охотничает и пишет очень хорошие книги. К тому же он уже получил престижную литпремию "Ясная Поляна". Его неспешная, как большая река, исцеляющая проза, безусловно лауреатская.

Второй лауреат, Дмитрий Володихин - абсолютный москвич, как он сам говорит, всю свою жизнь проводит между храмом и библиотекой. Он российский историк, известный работами по русскому средневековью, писатель и литературный критик.

Роман "Хроника одной души" Александра Стрижева, третьего награжденного, отметил и одобрил Александр Солженицын.

Прямая речь

Говорят лауреаты Патриаршей премии-2019:

Михаил Тарковский:

- Мои герои - люди, непридуманные, простые, родные. Природа - это источник вдохновения. Идеалы: быть добрым, сильным, любить близких, верить в Бога.

Дмитрий Володихин:

- Нам не хватает той опоры, которую можно взять у отцов и передать детям. Жизнь между храмом и библиотекой. Больше мне добавить нечего.

Александр Стрижев:

- Мы по-хозяйски должны подойти к тому багажу, который нам передала история.

Справка РГ

Среди лауреатов Патриаршей литературной премии писатели и поэты Владимир Крупин, Олеся Николаева, Алексей Варламов, Юрий Лощиц, Станислав Куняев, Валентин Курбатов, Юрий Бондарев, Юрий Кублановский...

В этом году, в отличие от предыдущих сезонов, кроме лауреатов все номинанты получили патриарший знак "За вклад в развитие русской литературы".