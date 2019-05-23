Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные

В ближайшие выходные движение автомобилей будет запрещено по ряду улиц на юго-востоке Москвы для обеспечения приоритетного движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения вводятся в связи с временным закрытием трех станций московского метро - "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников". В субботу их закрывают из-за подготовительных работ к запуску новой Некрасовской линии.

Чтобы пассажиры могли с комфортом добираться до мест назначения, наземный общественный транспорт получит преимущество в движении. Для автомобилей будут закрыты отдельные участки улиц Хлобыстова и Авиаконструктора Миля, а также дублера Рязанского проспекта. А по дублеру Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару движение перекроют на всем протяжении в оба направления.

На "Рязанке" и Лермонтовском проспекте также организуют временные "выделенки" и изменят схему движения. Въезд на эти полосы будет запрещен в том числе и автомобилям такси. Еще на ряде улиц введут запрет на остановку-стоянку машин. Ограничения начнут действовать с 2:30 25 мая. Снять их планируется до 4:30 26 мая.

Более подробно со всеми ограничениями автомобилисты могут познакомиться на Едином транспортном портале столицы.