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23.05.2019 09:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Текст: Александр Мелешенко

В контакт-центре "Московский транспорт" в пилотном режиме уже месяц работает виртуальный помощник - он объясняет позвонившим, как вернуть свою машину, если ее увезли на штрафстоянку. Робот запрашивает госномер авто, а после рассказывает, на какую стоянку увезли машину и какие документы нужно взять с собой, чтобы вам ее отдали.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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При этом виртуальный советчик со временем учится отвечать на все более сложные вопросы и запоминает новые слова. "Например, он знает, что "авто" и "тачка" - это одно и то же. С виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек - это около 10 процентов от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц", - цитирует официальный портал мэрии руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору. Постепенно электронный помощник сможет взять на себя все звонки, связанные с эвакуацией машины, однако решить сложные вопросы москвичи по прежнему смогут с человеком.

Напомним, получить информацию об эвакуации автомобиля можно по телефонам контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210. Последний, короткий номер предназначен для звонков с мобильного.

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